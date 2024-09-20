Батарейки к договору прилагаются

Сервис аренды пауэрбанков «Бери заряд», который планировал выйти на IPO, может быть продан «Яндексу» (MOEX: YDEX), узнал “Ъ”. По словам источников, текущим переговорам предшествовало предложение в адрес МТС, однако оператор начал развивать аналогичный бизнес самостоятельно. Экосистемные проекты имеют преимущество перед теми, которые развиваются в одиночку,— в частности, им легче договариваться о расширении сети станций, отмечают участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Яндекс» ведет переговоры с сервисом аренды пауэрбанков (зарядных устройств) «Бери заряд» о его приобретении, сообщили “Ъ” источник, знакомый с ходом переговоров, и источник на IT-рынке. По словам одного из них, этому предшествовали неудачные переговоры «Бери заряд» с МТС: в апреле 2024 года оператор запустил собственный шеринг пауэрбанков в рамках сервиса аренды «МТС Юрент». В «Яндексе», «Бери заряд» и МТС отказались от комментариев “Ъ”.

«Бери заряд» (АО «Заряд») был основан в 2018 году. На сайте компании указано, что сервис насчитывает более 15 тыс. станций в более чем 90 городах. В начале сентября «Ведомости» сообщили о переходе франчайзи ООО «Синерджи» от «Бери заряд» с 1,5 тыс. активных станций к «МТС Юрент».

В мае 2024 года в числе акционеров компании были ее гендиректор Кирилл Кулаков, а также Иннокентий Быстров, АО «Квантум А Рус» и Степан Ермаченков. Сейчас данные об акционерах-физлицах скрыты. Выручка компании в 2023 году составила 1,86 млрд руб., чистая прибыль — 168,5 млн руб.

В мае этого года господин Кулаков сообщил о планах провести IPO на Московской бирже в 2025–2026 годах. Спустя несколько дней компания провел pre-IPO на инвестиционной платформе Rounds, по его итогам «Бери заряд» сообщил о привлечении 750 млн руб. инвестиций. В случае продажи компании, как объяснил “Ъ” гендиректор Rounds Антон Утехин, может реализоваться один из двух базовых сценариев: «В первом из них розничным инвесторам будет предложена возможность зафиксировать доходность своей сделки через продажу "Яндексу". В этом случае через регистратора будут переданы и акции инвесторов, которые приобрели их на раунде pre-IPO. Во втором сценарии розничные инвесторы будут сохранены до публичного размещения компании на бирже».

Бизнес «Бери заряд» может оцениваться, в зависимости от выбранного метода, в 1,7 млрд руб. (по сравнительному подходу) или 3,3 млрд руб. (по доходному подходу), рассказал основатель Первого института финансово-инвестиционных технологий Алексей Примак: «В случае первого подхода расчет велся по мультипликатору 10 EV/EBITDA (показатель показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы окупить свою стоимость при текущем уровне EBITDA), что соответствует лидерам высокотехнологичного сектора». Источник “Ъ”, знакомый с ходом переговоров «Бери заряд» с МТС, говорит, что компания оценивала себя в 3,2 млрд руб.: «Вероятно, в случае с "Яндексом" рассматривается меньшая сумма».

Максут Шадаев, глава Минцифры, в 2021 году (цитата «Российская газета»): «Мы видим, что развитие цифровых платформ и экосистем сокращает цифровое неравенство как среди населения, так и среди бизнеса».

Сервисам аренды пауэрбанков, развивающимся независимо, «будет минимум сложно, а скорее невозможно составлять конкуренцию экосистемным игрокам», считает гендиректор сервиса «Павербанки МТС Юрент» Николай Богатищев. Те, по его словам, смогут предлагать лучшие условия, чем моносервисы, в том числе партнерам по местам установки станций с пауэрбанками. Экономика пауэрбанк-шеринга в ближайший год — полтора будет расти в том числе «в зависимости от расстановки станций», добавил господин Богатищев.

«Яндекс» может сделать аренду пауэрбанков частью сервиса «Яндекс Go» (включает, в частности, заказ такси и аренду самокатов), а также предложить подписчикам «Яндекс Плюс» аренду на льготных условиях, полагает управляющий партнер аналитического агентства Spektr Николай Седашов. По его словам, компании было бы логично предоставлять такую услугу: «"Яндекс" непрерывно наращивает объемы повседневных сервисов в своей экосистеме. К тому же, пауэрбанк-шеринг уже становится неотъемлемой частью сервисов городской мобильности».

Юрий Литвиненко