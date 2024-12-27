Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Между Казанью и Нижним Новгородом пока будет курсировать один состав

На маршруте между Казанью и Нижним Новгородом пока будет курсировать один состав. Об этом сообщил замначальника Горьковской железной дороги Александр Черемнов.

Между Казанью и Нижним Новгородом пока будет курсировать один состав

Между Казанью и Нижним Новгородом пока будет курсировать один состав

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Между Казанью и Нижним Новгородом пока будет курсировать один состав

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В свою очередь, генеральный директор АО «Содружество» Азат Ахметшин отметил, что в будущем на участке может появиться еще один состав.

На маршруте между Казанью и Нижним Новгородом время в пути останется прежним — около 5 часов 59 минут. «Для нас сокращение времени в пути — это основная задача, которую ставит перед нами начальник дороги. Мы для этого готовим инфраструктуру. Пока должен сказать, что даже с учетом нового подвижного состава время пути остается прежним — меньше 6 часов, это точно. То, что мы имеем на данный момент — 5:59. Но есть желание и стремление еще сократить время пути»,— отметил господин Черемнов.

За девять месяцев 2024 года межрегиональный электропоезд маршрута Нижний Новгород — Казань перевез около 310 тыс. пассажиров, что на 20,3% больше по сравнению с тем же периодом 2023 года.

Анар Зейналов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...