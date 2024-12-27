На маршруте между Казанью и Нижним Новгородом пока будет курсировать один состав. Об этом сообщил замначальника Горьковской железной дороги Александр Черемнов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Между Казанью и Нижним Новгородом пока будет курсировать один состав

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Между Казанью и Нижним Новгородом пока будет курсировать один состав

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В свою очередь, генеральный директор АО «Содружество» Азат Ахметшин отметил, что в будущем на участке может появиться еще один состав.

На маршруте между Казанью и Нижним Новгородом время в пути останется прежним — около 5 часов 59 минут. «Для нас сокращение времени в пути — это основная задача, которую ставит перед нами начальник дороги. Мы для этого готовим инфраструктуру. Пока должен сказать, что даже с учетом нового подвижного состава время пути остается прежним — меньше 6 часов, это точно. То, что мы имеем на данный момент — 5:59. Но есть желание и стремление еще сократить время пути»,— отметил господин Черемнов.

За девять месяцев 2024 года межрегиональный электропоезд маршрута Нижний Новгород — Казань перевез около 310 тыс. пассажиров, что на 20,3% больше по сравнению с тем же периодом 2023 года.

Анар Зейналов