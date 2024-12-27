Московский ПИФ вышел из проекта ЖК «Текучев» в Ростове

Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «А1 Капитал» (находится под управлением московской компании «Конрада Капитал») вышел из учредителей ростовского ООО Специализированный застройщик «ЖК Текучев». По данным ЕГРЮЛ, это произошло еще в ноябре. Доля фонда перешла к ООО «Специализированный застройщик «Бриг», который через ряд юрлиц принадлежит известному ростовскому предпринимателю Асланбеку Джиоеву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Таким образом, сейчас «Бриг» владеет 99% «ЖК Текучев», еще 1% записан на самого господина Джиоева.

По данным издания RO.TODAY, ООО Специализированный застройщик «ЖК Текучев» реализует проект по строительству 25-этажного жилого дома на ул. Текучева, 370 в Ростове. Строительство рассчитывают завершить к середине 2026 года. Всего же застройщик планирует построить там пять 25-этажных домов.

Сергей Иванов