Знаменитый «кирпич» разбился об асфальт

Китайская HMD Global, владеющая ранее финским брендом Nokia, объявила о прекращении производства смартфонов под этим брендом, сосредоточившись на собственном вендоре HMD и одноименных гаджетах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тимофей Корнев

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Тимофей Корнев

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Еще в начале 2010-х некогда лидер мобильных устройств мирового рынка проиграл конкуренцию Apple, и подразделение финской компании выкупила в 2013 году Microsoft за €5,44 млрд. Компания сосредоточилась на своем видении современного смартфона — телефон с мобильной операционной системой Windows. Так на свет появилась целая линейка смартфонов Nokia Lumia. Однако и тут компания потерпела неудачу, iOS совместно с Android вытеснила конкурентов в лице Windows и Blackberry OS. Так, по данным аналитического агентства Kantar, уже в 2017 году доля смартфонов на мобильной Windows составляла всего 1,3%.

Руководство Microsoft еще тогда осознало, что мобильная версия их системы провальная и от актива в виде бренда Nokia необходимо избавляться. Компания в 2016 году продала часть бизнеса, отвечавшую за выпуск телефонов, финской HMD Global Oy и FIH Mobile (структура китайской Hon Hai Technology Group).

На российском рынке, как и на международном, Nokia не смогла сохранить лидерство. По данным «Марвел-Дистрибуции», за 2024 год в РФ было продано 5,6 тыс. смартфонов (при общем количестве проданных смартфонов 29,6 млн), годом ранее — 33,7 тыс. устройств Nokia. В кнопочных телефонах Nokia занимает 9% российского рынка, общий объем проданных устройств составляет 4,6 млн штук. В компании добавляют, что новый бренд смартфонов HMD Global не будет официально поставлять свою продукцию, так как компания ушла из РФ в 2022 году. «Несмотря на громкое возвращение в 2017 году, компания так и не смогла завоевать лидерство и постепенно потеряла лояльных потребителей»,— подчеркивает представитель дистрибутора.

Однако, по моему мнению, окончательно «раствориться» смартфонам Nokia не дадут. Учитывая опыт бренда по переходу от одного владельца к другому, его могут выкупить более крупные производители смартфонов, например китайская группа BBK Electronics (делают realme, Oppo, Vivo и др.). Учитывая узнаваемость бренда и расширение рынка у китайских производителей смартфонов, Nokia может оказаться в руках более заинтересованных компаний и с более серьезными вложениями. Скорее всего, это будет лишь «шильдик» от финского гиганта, начинка и ОС останутся аналогичными Android-устройствам. Похожую сделку уже проводила китайская Lenovo, выкупив у Google в 2014 году компанию Motorola Mobiliti. Так, компания почти полностью захватила рынок Латинской Америки: как сообщал ixbt.com, в 2023 году Lenovo (которая выпускает в основном смартфоны под брендом Motorola) заняла 31% рынка Бразилии.

Тимофей Корнев