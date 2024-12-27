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На Кубани более 1,2 тысяч птиц отправили в реабилитационные центры

В пунктах спасения от мазута отмыли 1,3 тыс. птиц. Более 1,2 тыс. отправили в реабилитационные центры и зоопарки. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фото: t.me / vitishko

Фото: t.me / vitishko

В работах по ликвидации последствий ЧС в Анапе и Темрюкском районе вчера, 26 декабря, участвовали 7,8 тыс. человек. На устранение последствий разлива мазута из муниципалитетов направили 4 тыс. человек. Также задействовали около 700 единиц техники.

Специалисты и волонтеры собрали почти 35 тыс. т смешанного с нефтепродуктами песка. Более 28 тыс. т вывезли, из них за прошедшие сутки — более 5 тыс. т.

Алина Зорина

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