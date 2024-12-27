Рябков назвал роль ядерного оружия в российской политике

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в блицинтервью «Ъ» заявил, что роль ядерного оружия в российской политике безопасности заключается в отрезвлении тех, кто «решается покушаться на коренные интересы» России. По его словам, если в политике ядерного сдерживания требуются новые подходы, то скорее в прикладном плане — с точки зрения адаптации «доктринальных установок». В пример он привел обновленную редакцию российской ядерной доктрины, утвержденную 19 ноября.

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Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Сергей Рябков

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Реальность же роли ядерного оружия в российской политике безопасности в любом случае неизменна: данный инструмент до момента его гипотетического применения в крайних обстоятельствах самообороны призван вразумлять, если хотите отрезвлять тех, кто решается покушаться на коренные интересы нашего государства, балансируя, как это происходит сейчас, на грани прямого открытого вооруженного конфликта с нами»,— сказал Сергей Рябков.

Заместитель главы МИДа отметил, что в обновленную ядерную доктрину был заложен «очень серьезный сигнал нашим противникам». Москва, отметил он, ожидает, что этот сигнал будет адекватным образом воспринят западными лидерами и политиками, которые вынудили внести подобные изменения «собственной враждебной политикой и крайне рискованными действиями в русле эскалации украинского кризиса».

Подробнее — в блиц-интервью Сергея Рябкова «Ъ».

Лусине Баласян