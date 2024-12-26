ЕАЭС принял соглашение о единой системе таможенного транзита с другими странами

Лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали соглашение о единой системе таможенного транзита с третьими странами. Как пояснил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бакытжан Сагинтаев, договор позволит другим государствам присоединяться к транзитной системе союза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Слова председателя ЕЭК передает «Интерфакс». Он рассказал, что соглашение предусматривает единое обеспечение пошлин, введение электронных деклараций и навигационных пломб для отслеживания грузов. Это должно создать систему бесшовных перевозок за счет повышения связанности территорий. Также нововведения позволят снизить время транзита и расходы бизнеса на доставку грузов.

По мнению господина Сагинтаева, бенефициарами проекта могут стать страны Центральной Азии, Китай и другие торговые партнеры ЕАЭС. Он отметил, что интерес к единой транзитной системе уже проявляет Узбекистан.

Заседание ЕАЭС прошло сегодня, 26 декабря, в Ленинградской области. В заседании в расширенном формате участвовали президент Кубы Мигель Диас-Канель и министр промышленности и рудников Ирана Мохаммад Атабак. В то же время встречу не смогли посетить премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Подробнее о заседании — в репортаже специального корреспондента «Ъ» Андрея Колесникова.