Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ЕАЭС принял соглашение о единой системе таможенного транзита с другими странами

Лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали соглашение о единой системе таможенного транзита с третьими странами. Как пояснил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бакытжан Сагинтаев, договор позволит другим государствам присоединяться к транзитной системе союза.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Слова председателя ЕЭК передает «Интерфакс». Он рассказал, что соглашение предусматривает единое обеспечение пошлин, введение электронных деклараций и навигационных пломб для отслеживания грузов. Это должно создать систему бесшовных перевозок за счет повышения связанности территорий. Также нововведения позволят снизить время транзита и расходы бизнеса на доставку грузов.

По мнению господина Сагинтаева, бенефициарами проекта могут стать страны Центральной Азии, Китай и другие торговые партнеры ЕАЭС. Он отметил, что интерес к единой транзитной системе уже проявляет Узбекистан.

Заседание ЕАЭС прошло сегодня, 26 декабря, в Ленинградской области. В заседании в расширенном формате участвовали президент Кубы Мигель Диас-Канель и министр промышленности и рудников Ирана Мохаммад Атабак. В то же время встречу не смогли посетить премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Подробнее о заседании — в репортаже специального корреспондента «Ъ» Андрея Колесникова.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...