ЕАЭС принял соглашение о единой системе таможенного транзита с другими странами
Лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали соглашение о единой системе таможенного транзита с третьими странами. Как пояснил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бакытжан Сагинтаев, договор позволит другим государствам присоединяться к транзитной системе союза.
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Слова председателя ЕЭК передает «Интерфакс». Он рассказал, что соглашение предусматривает единое обеспечение пошлин, введение электронных деклараций и навигационных пломб для отслеживания грузов. Это должно создать систему бесшовных перевозок за счет повышения связанности территорий. Также нововведения позволят снизить время транзита и расходы бизнеса на доставку грузов.
По мнению господина Сагинтаева, бенефициарами проекта могут стать страны Центральной Азии, Китай и другие торговые партнеры ЕАЭС. Он отметил, что интерес к единой транзитной системе уже проявляет Узбекистан.
Заседание ЕАЭС прошло сегодня, 26 декабря, в Ленинградской области. В заседании в расширенном формате участвовали президент Кубы Мигель Диас-Канель и министр промышленности и рудников Ирана Мохаммад Атабак. В то же время встречу не смогли посетить премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Подробнее о заседании — в репортаже специального корреспондента «Ъ» Андрея Колесникова.