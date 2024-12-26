Банк Уралсиб расширил возможности подписания кредитно-обеспечительной документации для бизнеса

Банк Уралсиб запустил пилот по электронному подписанию кредитно-обеспечительной документации (КОД) для клиентов малого и среднего бизнеса с использованием сервиса СКБ-Техно.

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Электронное подписание доступно для:

банковских гарантий;

сделок с фондом содействия кредитованию малого бизнеса Москвы;

дополнительных соглашений к КОД;

документов, необходимых для получения транша/гарантии таких как:

– заявление на выдачу транша/гарантии,

– анкеты-заявки на рассмотрение кредитно-гарантийных продуктов,

– протоколов, оформляющих решения уполномоченных органов организации заемщика об одобрении сделок.

Предоставлена возможность комбинированного подписания КОД (частично в Сервисе СКБ-Техно, частично на бумаге по ипотечным сделкам – SRG и СКБ-Техно).

Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Подробную информацию о продуктах и услугах для малого и среднего бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 декабря 2024 года насчитывает 205 точек продаж, 1383 банкомата и 237 платежных терминалов.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»