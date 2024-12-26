Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ZONT Hotel Group откроет пятизвездочный отель на 780 номеров в Сочи

Российская гостиничная компания ZONT Hotel Group возьмет в управление премиальный комплекс Marine Garden Sochi Hotels & SPA 5* в Хостинском районе Сочи. Гостиница на 780 номеров расположится на побережье Черного моря. Открытие первого корпуса на 430 номеров запланировано на второй квартал 2025 года, сообщает пресс-служба компании.

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Проект реализуется по принципу sale & leaseback с привлечением частных инвесторов. Инфраструктура первого корпуса включит два ресторана, открытый бассейн, детский клуб, спа-центр, фитнес-центр и конференц-зал на 100 человек.

Marine Garden Sochi Hotels & SPA станет первым проектом ZONT Hotel Group в Сочи. По словам генерального директора компании Николая Филатова, в 2025 году группа готовится к открытию шести отелей с общим номерным фондом более 5 тыс. номеров, что в два раза больше количества номеров в уже действующих проектах.

Вячеслав Рыжков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...