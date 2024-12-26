ZONT Hotel Group откроет пятизвездочный отель на 780 номеров в Сочи

Российская гостиничная компания ZONT Hotel Group возьмет в управление премиальный комплекс Marine Garden Sochi Hotels & SPA 5* в Хостинском районе Сочи. Гостиница на 780 номеров расположится на побережье Черного моря. Открытие первого корпуса на 430 номеров запланировано на второй квартал 2025 года, сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Проект реализуется по принципу sale & leaseback с привлечением частных инвесторов. Инфраструктура первого корпуса включит два ресторана, открытый бассейн, детский клуб, спа-центр, фитнес-центр и конференц-зал на 100 человек.

Marine Garden Sochi Hotels & SPA станет первым проектом ZONT Hotel Group в Сочи. По словам генерального директора компании Николая Филатова, в 2025 году группа готовится к открытию шести отелей с общим номерным фондом более 5 тыс. номеров, что в два раза больше количества номеров в уже действующих проектах.

Вячеслав Рыжков