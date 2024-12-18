Стоп, снято!

Страховому сообществу предстоит в будущем году пережить сразу несколько цифровых вызовов в сегменте ОСАГО. С начала года вводится обязательное электронное урегулирование убытков. А с марта 2025-го стартует проект по информированию автомобилистов об отсутствии ОСАГО — вначале бесплатно, а затем со штрафом в случае повторного нарушения за езду без полисов. Речь идет о реализации важнейших направлений цифровизации страхового бизнеса и переходе рынка страховых услуг на новый уровень развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Что это будет

1 января 2025 года в России начинает действовать обязательное электронное урегулирование убытков по ОСАГО. Это означает, что все страховые компании должны быть готовы принимать заявления о выплатах в электронном виде. Такой функционал должен быть предусмотрен в личном кабинете страхователя на сайте (в мобильном приложении) страховщика. «Переход на электронное урегулирование убытков по ОСАГО — это одно из важнейших направлений цифровизации страхового рынка в России. Электронное взаимодействие позволит сделать процесс получения страховых выплат более удобным и доступным для клиентов, а также повысит эффективность работы страховых компаний»,— отметил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. При электронном взаимодействии со страховщиком клиент все может сделать не выходя из дома. Страховщикам же переход на электронный документооборот позволит сократить расходы на печать, хранение и обработку бумажных документов, связанных с оформлением страховых случаев, а также даст возможность более эффективно отслеживать и проверять подлинность документов, связанных со страховыми случаями, что поможет снизить уровень мошенничества. При этом подчеркивается, что у клиентов сохранится возможность урегулировать убыток по ОСАГО традиционным способом, лично, в офисе страховой компании, либо направлением страховщику заявления по почте.

Как это будет

В настоящий момент страховыми организациями осуществляются мероприятия для создания инфраструктуры для внедрения электронных сервисов, которые позволят клиентам подавать заявления о выплатах, предоставлять необходимые документы и отслеживать статус рассмотрения заявления онлайн. Компании разрабатывают и внедряют программное обеспечение для автоматизации процесса оформления и рассмотрения заявлений. Также страховщики организовали обучение специалистов, чтобы обеспечить качественное обслуживание клиентов при работе с новыми электронными сервисами.

Параллельно идет интеграция информационных систем страховщиков с государственными информационными системами (в частности, с мобильным приложением «Госключ»). По словам Евгения Уфимцева, законодательством об ОСАГО предусмотрено, что в случае, если заявление о возмещении ущерба подается физическим лицом, документ должен быть подписан усиленной неквалифицированной электронной подписью (УНЭП) с помощью мобильного приложения «Госключ». Если заявление подается юридическим лицом, документ должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП). Иных вариантов подписания заявлений, оформленных в виде электронного документа, законодательством об ОСАГО не предусмотрено.

Руководитель направления ОСАГО «СберСтрахования» Антон Пожидаев отметил, что цифровое урегулирование позволит водителям оформлять событие и подавать документы без траты времени на визит в офис страховой: «Водитель и страховщик смогут быстрее взаимодействовать друг с другом, а сам процесс работы станет еще более прозрачным». Компания «СберСтрахование» готова к запуску электронного урегулирования. Функционал дистанционного оформления события, подачи заявления и документов будет доступен в мобильном приложении компании в установленные законом сроки.

«РЕСО-Гарантия» также подтвердила полную готовность к онлайн-урегулированию. Директор департамента розничного страхования «РЕСО-Гарантии» Дмитрий Трошин считает, что цифровизация в целом идет на пользу: упрощает процесс взаимодействия с клиентами, делает его более понятным и простым.

«Наша компания заканчивает процедуры доработки сайта и мобильного приложения, и мы планируем вывести этот функционал заранее, до конца 2024 года»,— сказал заместитель гендиректора СК МАКС Александр Горяинов.

В «Согласии» также заявили о готовности к онлайн-урегулированию, отметив, что гибкость и готовность к нововведениям лежит в основе бизнеса страховщика.

Глава НСИС Николай Галушин считает логичным переход на онлайн-урегулирование убытков по ОСАГО, отмечая, что клиенты страховщиков сами сделали выбор в пользу цифры — красноречиво об этом свидетельствует доля полисов, покупаемых удаленно: «В 2024 году в электронной форме заключено 99,2% договоров ОСАГО. Разве это не показатель почти предельной цифровизации ОСАГО? Нас ждет такой же процесс в урегулировании убытков — это точно произойдет, потому что процесс урегулирования убытков всегда более затратный для страховой компании, чем процесс аквизиции договоров».

«Мы видим, как страховщики готовятся к реализации второго этапа, когда такое урегулирование станет обязательным сервисом независимо от канала подачи заявления и способа оформления ДТП. Многие уже сегодня предоставляют своим клиентам возможность подать заявление через сайт и приложение, не дожидаясь, когда наличие такого сервиса станет обязательным по закону»,— говорят и в пресс-службе ЦБ.

В ЦБ отмечают позитивный настрой рынка: «Рассчитываем, что оператор АИС страхования НСИС обеспечит тщательный и беспристрастный контроль за качеством, достоверностью и полнотой данных. В свою очередь, мы регулируем вопросы передачи информации страховыми организациями в систему. В частности, совместно с НСИС разрабатываются контроли и проводится мониторинг полноты сведений по договорам ОСАГО. Оператор системы уже внедрил ряд инструментов по дополнительной защите информации, например ограничил доступ к данным страховых историй пользователей только случаями, предусмотренными законодательством».

Письма счастья

Идея с проверками автомобилистов через дорожные камеры на наличие ОСАГО обсуждается несколько лет. Триггером к запуску эксперимента послужило исключение из перечня обязательных документов при регистрации автомобиля полиса обязательной автогражданки с 1 марта 2025 года. Этой датой и определен срок начала проверок — пока без штрафов, но с направлением через «Госуслуги» «писем счастья» автомобилистам, не купившим страховку. Ожидается, что в 2026-м водителей начнут наказывать рублем, причем к тому моменту увеличить штрафы планируют многократно — до 5 тыс. руб. за повторное нарушение с нынешних 500–800 руб.

Директор департамента обязательных видов страхования компании «АльфаСтрахование» Роман Лободин убежден, что одной из ключевых задач следующего года является отладка контроля за наличием полиса у всех водителей. В РСА долю автовладельцев без полисов оценивают в 7–10% и надеются, что их количество сойдет на нет после начала полномасштабных проверок.

Антон Пожидаев считает, что у водителей без полисов ОСАГО, которые получат предупреждения, появится понимание реальной угрозы финансовой ответственности после проведения пилота: «Это должно замотивировать оформить страховой полис до полноценного запуска системы штрафов с помощью камер».

Глава Группы «Ренессанс Страхование» Юлия Гадлиба полагает, что с началом проверок бенефиты получат и страховщики, и их клиенты: «Камера может контролировать наличие или отсутствие полиса. Можно смотреть, что реально происходило на месте ДТП, урегулировать убытки, не требуя большинства бумажных документов, потому что по камере все видно. Это также приведет к снижению мошенничества».

Дмитрий Трошин из «РЕСО-Гарантии» говорит, что часто нет иных способов проверки наличия ОСАГО у водителей: «Такое решение выглядит справедливым прежде всего по отношению к добросовестным автовладельцам, оформившим полис ОСАГО».

НСИС готов к запуску проверок автомобилистов через дорожные камеры на наличие ОСАГО, уверен Николай Галушин. Более того, НСИС готовит эксперимент с Минцифры по заблаговременному информированию граждан о предстоящем окончании договоров ОСАГО. «А вот сроки эксперимента по использованию дорожных камер пока нам неизвестны с точки зрения готовности информационной системы ГИБДД с нами взаимодействовать»,— отмечает Николай Галушин.

Вера Склярова