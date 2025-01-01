Машинист увидел девушку и остановил поезд

Сразу несколько британских СМИ побеседовали с четой Лэй из английской деревушки Уилсден в графстве Уэст-Йоркшир и напомнили своим читателям удивительную историю, которая произошла с Шарлотт и Дейвом в 2019 году, когда они вообще не знали о существовании друг друга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран История любви Шарлотт и Дейва началась на рельсах

Фото: кадр видео / страница Charlotte Lay в соцсети История любви Шарлотт и Дейва началась на рельсах

Фото: кадр видео / страница Charlotte Lay в соцсети

История эта произошла летним днем на железнодорожной станции Кроссфлэттс, через которую 28-летняя медсестра Шарлотт ехала на работу. Молодая женщина, которая временами испытывала тревожность и страдала депрессией, чувствовала себя в тот день очень плохо и, по ее словам, в какой-то момент совершенно спонтанно решила покончить с собой. Она села на рельсы в ожидании поезда.

Однако приближавшийся состав начал замедлять ход задолго до станции и остановился, не доехав до девушки. Из тепловоза вышел машинист, подошел к Шарлотт и просто сказал: «Привет. Меня зовут Дейв. У тебя плохой день?» Она призналась: «Да, вроде того». На что Дейв ответил: «Ясно. Мы можем посидеть и поговорить, пока тебе не станет полегче». Они провели полчаса на путях, девушка успокоилась и согласилась поехать на такси в ближайшую больницу, где ей оказали необходимую помощь.

На следующий день Шарлотт начала разыскивать Дейва, чтобы сказать ему спасибо. Она написала обращение в соцсетях, прося помочь ей с контактом машиниста железнодорожной компании Northern по имени Дейв — это все, что она знала о нем. Коллеги Дейва увидели сообщение и дали Шарлотт его телефон.

Машинист был рад и услышать Шарлотт, и узнать, что ей гораздо лучше. Дейв сказал, что всегда готов уделить ей время, если вдруг ей захочется с кем-то поговорить. Пролетели три года регулярного общения, и в 2022 году Шарлотт и Дейв поженились. Сейчас у них уже трое детей.

Разговаривая с журналистами BBC, супруги сказали, что хотели поделиться своей историей в надежде помочь людям в трудной жизненной ситуации. «Лучшее ждет впереди,— говорит Шарлотт.— Просто нужно жить, чтобы это увидеть». По ее словам, не нужно стесняться обращаться за помощью к другим людям и не стоит отказывать незнакомцам в поддержке: «иногда просто посидеть вместе за чашкой чая достаточно для того, чтобы спасти человека».

Другие несерьезные, странные и неожиданные сообщения уходящего года читайте в материале «Ъ» «Тоже новости».

Алена Миклашевская