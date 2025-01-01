Что страдает в Рождество и Новый год

Исследование, проведенное американским сайтом для взрослых FeetFinder, выявило резкий — на 234% — рост поисковых запросов на тему «перелом полового члена» в период зимних праздников. Об этом сообщила The New York Post. Газета также обратила внимание читателей на то, что проблема не ограничивается Соединенными Штатами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фаллическая статуя из Дома Диониса на греческом острове Делос

Фото: DOZIER Marc / hemis.fr / Hemis / AFP Фаллическая статуя из Дома Диониса на греческом острове Делос

Фото: DOZIER Marc / hemis.fr / Hemis / AFP

«Британский международный урологический журнал» еще в прошлом году опубликовал результаты исследования мюнхенского Университета Людвига Максимилиана, согласно которым риск перелома значительно возрастает, особенно у мужчин старшего возраста, в период с 24 по 26 декабря, когда в Германии отмечают Рождество. В исследовании, проводившемся с 2005 по 2021 год, участвовал 3421 человек.

Газета приводит слова ведущего мюнхенского уролога и руководителя исследования доктора Николаоса Пиргидеса о том, что переломы полового члена обычно случаются во время «дикого секса». По данным же американского исследования, проведенного в 2017 году, самыми травмоопасными позами являются так называемые миссионерская (мужчина сверху) и собачья (мужчина сзади).

Другие несерьезные, странные и неожиданные сообщения уходящего года читайте в материале «Ъ» «Тоже новости».

Виктор Бук