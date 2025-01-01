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Коммерсантъ FM
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В Китае выгоревшие устремляются в глушь

Уставшим на работе горожанам нравится отдых в деревне

Все более распространенный тренд среди молодых горожан в Китае — уезжать в отпуск или на более продолжительный срок в специальные реабилитационные центры в сельской местности, где можно отдохнуть на природе и в тишине. В последнее время среди отдыхающих все больше молодых людей, которые выгорели на работе. Некоторые издания сравнивают эти центры с домами престарелых — но только для молодежи.

Китайская молодежь ищет спасения от выгорания в деревне — как дедушки

Китайская молодежь ищет спасения от выгорания в деревне — как дедушки

Фото: из личного архива

Китайская молодежь ищет спасения от выгорания в деревне — как дедушки

Фото: из личного архива

Как отмечает Nikkei, в основном речь идет о людях, родившихся в 1990-е годы или позже. «Жизнь в городе настолько быстрая, есть ощущение, что не можешь перевести дух»,— цитирует Nikkei 27-летнюю жительницу Пекина, уехавшую в отпуск в такой центр.

Аналитическая компания Novarca зафиксировала, что число постов о таких центрах за городом стало расти в китайских соцсетях Weibo и Douyin в мае. Там молодые люди могут вести более простой образ жизни: ложиться с закатом и вставать с рассветом, гулять по окрестностям, рисовать, общаться с другими посетителями. Некоторые едут в такие места в отпуск, другие временно переезжают туда, продолжая работать удаленно. Несколько подобных центров открыли молодые горожане, которые выгорели и захотели что-то изменить в своей жизни.

Желание молодежи уехать в сельскую местность — часть более широкой тенденции: люди до 30 лет в разных странах говорят о выгорании и стремлении снизить стресс на работе. Эксперты отмечают, что это в числе прочего может быть связано с идеей «гибкости» на работе, которая в итоге оказывается скорее необходимостью все время быть на связи, а также с общим напряжением из-за растущих потоков информации. В случае с Китаем ситуация осложняется весьма жестким режимом работы во многих престижных компаниях.

В последнее время в китайских соцсетях получили распространение сленговые термины, означающие, например, тяжелую работу с низкой отдачей или «тихие уходы» от работы.

С другой стороны, в условиях замедления экономики и макроэкономической нестабильности поиск хорошей работы усложняется. Так, некоторые молодые люди в Китае становятся «детьми на полный день» — возвращаются в дом своих пожилых родителей и занимаются их обслуживанием за деньги.

Другие несерьезные, странные и неожиданные сообщения уходящего года читайте в материале «Ъ» «Тоже новости».

Яна Рождественская

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