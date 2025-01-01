Жители английского городка послали дворника в Португалию

Уборщик улиц городка Бекенхэм к юго-востоку от Лондона 63-летний Пол Спирс получил от жителей района неожиданный подарок, которого едва не лишился из-за обычной бюрократии. Об этом написала Daily Mail.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дворник Пол Спирс поедет в Португалию, но и в Англии им теперь интересуются красотки

Фото: @paul.spiers.562 Дворник Пол Спирс поедет в Португалию, но и в Англии им теперь интересуются красотки

Фото: @paul.spiers.562

Пол Спирс уже семь лет работает в Бекенхэме — подметает улицы, и местные жители очень довольны качеством его работы. По их словам, он убирает «идеально», улицы после него «выглядят безупречно». Более того, он «создает хорошее настроение», так как во время работы включает песни Элвиса Пресли, которые нравятся и жителям. В общении с Полом жители узнали, что он всего раз в своей жизни побывал за границей, в Португалии, и мечтает поехать в эту страну снова, но не может себе этого позволить.

Местная жительница агент по недвижимости Лиза Найт открыла страницу сбора средств на краудфандинговой платформе gofundme. В короткие сроки неравнодушные бекенхэмцы собрали для своего «всеми любимого уборщика» более £3 тыс., чтобы Пол Спирс мог исполнить мечту.

Однако работодатель Пола — компания—оператор коммунальных услуг Veolia — заявил, что строгие корпоративные правила запрещают сотрудникам принимать денежные подарки или вознаграждения помимо основной зарплаты. В Veolia предложили сделать следующее: они добавят от себя сумму, равную собранной, и все деньги переведут в ту благотворительную компанию, которую выберет сам Пол. Следом компания щедро подарила ему новую форменную кепку. Негодование жителей Бекенхэма было громким и публичным и вызвало волну критики в адрес Veolia.

По интересному совпадению британский туроператор On the Beach объявил конкурс, победитель которого получит £3 тыс. на поездку в Португалию. Победитель должен соответствовать следующим требованиям: возраст 62–64 года, работать уборщиком улиц в Бекенхэме, он должен любить песни Элвиса Пресли и быть любим местными жителями, его фамилия должна быть Спирс.

Компании Veolia пришлось признать, что ее сотрудник «выиграл» этот конкурс. Руководство Veolia поблагодарило общественность за «поддержку и признание» Пола Спирса, выполняющего «фантастическую работу по уборке улиц», и выразило радость, что Пол сможет съездить в Португалию и «заслуженно отдохнуть».

Компания также попросила Пола указать благотворительную компанию, в которую она смогла бы перечислить равноценную «выигрышу» сумму. Пол Спирс выбрал «близкую своему сердцу» Cancer Research UK, помогающую онкологическим больным.

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Алена Миклашевская