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Котенок отпраздновал полувековой юбилей

Японской Hello Kitty исполнилось 50 лет

Днем рождения Kitty White (это ее полное имя) принято считать 1 ноября 1974 года. За время своего существования она прошла путь от простого украшения на дешевом пластиковом кошельке для монет до иконы моды и всемирного культурного феномена.

В торговых центрах в Японии и других странах Азии (на фото — Таиланд) широко отмечали 50-летие Hello Kitty

В торговых центрах в Японии и других странах Азии (на фото — Таиланд) широко отмечали 50-летие Hello Kitty

Фото: Sakchai Lalit / AP

В торговых центрах в Японии и других странах Азии (на фото — Таиланд) широко отмечали 50-летие Hello Kitty

Фото: Sakchai Lalit / AP

В честь полувекового юбилея был запущен отдельный сайт, а в Национальном музее Токио с 1 ноября открыта выставка-ярмарка «Меняюсь я, меняется и Kitty». Здесь можно не только увидеть редкие предметы, украшенные изображением «белой кошечки», но и купить товары из лимитированной серии.

Ажиотаж вокруг выставки настолько велик, что в первый же день толпы фанатов Hello Kitty буквально сметали все от ограждений, до сувениров. А перекупщики смело платили за товары, выпущенные специально к юбилею, в три-четыре раза больше их первоначальной цены. Позднее эти товары в большом количестве появились на китайских онлайн-площадках с наценкой до 1000%. В итоге компании, владеющей правами на Hello Kitty, пришлось даже извиняться перед гражданами за все произошедшее.

Из удачных событий к юбилею Hello Kitty: совместный выпуск плюшевых игрушек и аксессуаров с американским брендом товаров для девочек Claire`s. И коллаборация с игровыми платформами Roblox и Zepeto.

За свою полувековую историю Hello Kitty завоевала популярность более чем в 130 странах мира, а с изображением белой кошечки было выпущено более 50 тыс. видов продукции.

Другие несерьезные, странные и неожиданные сообщения уходящего года читайте в материале «Ъ» «Тоже новости».

Кирилл Сарханянц

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