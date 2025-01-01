Рыжие коты связаны с викингами

Как отмечают биологи, среди кошек всех пород и окрасов рыжие выделяются особым характером. При этом чаще всего рыжими оказываются именно коты, а не кошки. Они более уверены в себе, более дружелюбны, больше любят приключения и готовы в них немедленно пуститься, они отважны и решительны, и они же едва ли не самые непримиримые в противостоянии с другими котами всех пород и окрасов. BBC изучила мнения биологов и рассказала о нескольких ярких представителях рыжего племени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рыжие коты — потомки котов викингов. И похожи на них характером

Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ Рыжие коты — потомки котов викингов. И похожи на них характером

Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ

Оказывается, характером рыжих котов ученые интересуются уже много десятилетий. Обычно отмечается разница в темпераментах разных пород, но в данном случае особенности ассоциируются именно с окрасом. И почти 50 лет назад ученый Нил Тодд впервые вывел закономерность: больше всего генов рыжих котов обнаруживается в тех районах Европы и Великобритании, где находились поселения викингов.

Ученый предположил, что викинги в свое время завезли рыжих котов из Турции в свои поселения на территории Скандинавии и Великобритании. И до сих пор больше рыжих котов живет в Йорке, где когда-то была столица королевства викингов, чем в Лондоне.

Побеседовавший с BBC биолог и исследователь поведения кошек Роджер Табор предполагает, что, возможно, викингам просто понравился цвет меха рыжих котов. Но, вероятнее всего, говорит он, в силу своего характера и стремления к приключениям рыжие коты сами пробрались на корабли викингов и смогли завоевать любовь этих воинов. То, что чаще всего рыжими бывают именно коты, а не кошки, ученый объясняет тем, что кошка должна унаследовать две копии — от отца и матери — гена R, отвечающего за цвет, а коту нужен только кто-то один рыжий — отец или мать.

Другие несерьезные, странные и неожиданные сообщения уходящего года читайте в материале «Ъ» «Тоже новости».

Алена Миклашевская