Глава МЧС прогнозирует рост числа чрезвычайных ситуаций из-за изменения климата

Глава МЧС России Александр Куренков предупредил о возможном росте количества чрезвычайных ситуаций в связи с увеличением опасных природных явлений. Прогнозы, по его словам, базируются на данных Росгидромета, специалисты уже зафиксировали усиление климатических изменений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МЧС России Александр Куренков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Глава МЧС России Александр Куренков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Министр в интервью ТАСС обратил внимание, что в последние годы аномальные температуры, сильные ливни, ветры, град, наводнения и засухи становятся все более частыми явлениями. В целях минимизации последствий природных катастроф Александр Куренков призвал службы Единой системы предупреждения и ликвидации ЧС проводить профилактические мероприятия.

Особое внимание глава ведомства уделил мерам по борьбе с наводнениями. Господин Куренков добавил, что с 2023 года стало возможно использовать извлеченный донный грунт для восстановления пропускной способности рек. Это, продолжил министр, позволяет предотвращать или снижать последствия наводнений.