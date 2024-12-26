Глава МЧС прогнозирует рост числа чрезвычайных ситуаций из-за изменения климата
Глава МЧС России Александр Куренков предупредил о возможном росте количества чрезвычайных ситуаций в связи с увеличением опасных природных явлений. Прогнозы, по его словам, базируются на данных Росгидромета, специалисты уже зафиксировали усиление климатических изменений.
Глава МЧС России Александр Куренков
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
Министр в интервью ТАСС обратил внимание, что в последние годы аномальные температуры, сильные ливни, ветры, град, наводнения и засухи становятся все более частыми явлениями. В целях минимизации последствий природных катастроф Александр Куренков призвал службы Единой системы предупреждения и ликвидации ЧС проводить профилактические мероприятия.
Особое внимание глава ведомства уделил мерам по борьбе с наводнениями. Господин Куренков добавил, что с 2023 года стало возможно использовать извлеченный донный грунт для восстановления пропускной способности рек. Это, продолжил министр, позволяет предотвращать или снижать последствия наводнений.