Дорога обошла рабочих

В Башкирии возбуждено уголовное дело из-за долгов по зарплате перед рабочими, строившими участок федеральной трассы М-12. Как сообщила пресс-служба управления СКР по региону, на задержку выплат пожаловались строители подмосковной компании «Хотьковский автомост». По их словам, деньги им не перечисляют с октября. На обращение строителей обратил внимание глава СКР Александр Бастрыкин — он ждет от регионального управления доклада о ходе расследования. В компании заверили, что ситуация на контроле, а долги будут погашены до конца года. Это уже второй такой случай за декабрь. Ранее с аналогичной проблемой столкнулись рабочие Региональной строительной компании, строящей другой участок этой же трассы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Балтачевский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Башкирии возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы) из-за долгов перед рабочими ОАО «Хотьковский автомост». Поводом для расследования стало видеообращение строителей.

В видеообращении, опубликованном в Telegram-канале Mash Batash, один из рабочих, выступающих от имени дорожников «Хотьковского автомоста», заявил о двухмесячных задержках заработной платы, «необоснованных недоплатах», а также несовпадении начисленных сумм с реальными выплатами. Из-за нарушения трудового законодательства сотрудники компании объявили забастовку.

Как предварительно установлено управлением СКР по Башкирии, руководство «Хотьковского автомоста» не полностью рассчитывалось с работниками с октября. Ведомство принимает меры для погашения задолженности. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал от исполняющего обязанности руководителя СУ СКР Ильяса Масаллимова доложить о ходе расследования уголовного дела.

Информацию о нарушении трудовых прав рабочих проверяет также прокуратура. К строителям приезжал дюртюлинский межрайонный прокурор Рустэм Раянов. «При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования»,— прокомментировала пресс-служба надзорного ведомства.

Жалобы на невыплату «Хотьковским автомостом» зарплаты поступали и в Гострудинспекцию Башкирии, сообщает РБК Уфа. В ноябре—декабре зарегистрировано восемь таких обращений. Жалобы переадресованы по месту регистрации организации — в Гострудинспекцию Московской области.

По данным Rusprofile, ОАО «Хотьковский автомост» зарегистрировано в 1993 году в Сергиевом Посаде, основной вид деятельности — строительство автодорог и магистралей. Бенефициары компании не раскрываются. В 2023 году выручка ОАО составила 20 млрд руб., чистая прибыль — 1,4 млрд руб.

«Хотьковский автомост» реконструирует 65-километровый участок автотрассы М-7 «Волга» по контракту с генподрядчиком объекта АО «ДСК „Автобан“». Дорога пройдет в обход сел Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново в Илишевском и Дюртюлинском районах и станет частью трассы М-12 «Восток». По данным сайта госзакупок, общая стоимость реконструкции составляет 57,2 млрд руб., работы планируют завершить осенью 2025 года.

22 декабря президент РФ Владимир Путин по видеосвязи дал старт движению по обходному участку. В церемонии открытия участвовали вице-премьер России Марат Хуснуллин и глава Башкирии Радий Хабиров. Как отмечает пресс-служба господина Хабирова, дорогу строили 1,3 тыс. работников.

Две недели назад на долги по зарплате пожаловались работники Региональной строительной компании, также работающей на участке трассы М-12. Как сообщал «Ъ-Уфа», строители записали видеообращение к Владимиру Путину, больше сотни рабочих обратились в прокуратуру. Проверка установила, что с сентября по ноябрь руководство организации задолжало сотрудникам более 370 млн руб. Балтачевский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело. Спустя несколько дней часть задолженности (227 млн руб.) была погашена.

В ОАО «Хотьковский автомост» вчера отказались от комментариев. При этом собеседник «Ъ-Уфа», представившийся сотрудником службы безопасности компании, отметил, что ситуация по выплате заработной платы находится на контроле. «Все имеющиеся у нас задолженности будут погашены до конца года»,— сказал он.

Идэль Гумеров