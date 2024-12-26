«Долголетие — новый образ жизни»

С марта 2018 года каждый москвич старшего поколения может бесплатно заниматься спортом, учить языки, наращивать уровень финансовой грамотности в рамках проекта «Московское долголетие». О том, как развивается проект и как влияет на старшее поколение, в интервью «Ъ-Review» рассказал заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

— Во всем мире растет продолжительность жизни. Какие факторы вы считаете определяющими для продления активного долголетия в мегаполисе?

— Долголетие — общемировой тренд. Еще чуть больше 100 лет назад даже в самых развитых странах продолжительность жизни была ниже, чем сегодня в странах, находящихся внизу рейтинга. В России в конце XIX века для большинства населения 40 лет — это был почтенный возраст. Но благодаря появлению вакцин, антибиотиков, гигиене и радикально изменившемуся образу жизни удалось переломить ситуацию.

В Москве сейчас число перешагнувших вековой юбилей приблизилось к тысяче. Это рекорд за всю историю города. Кроме того, в столице быстрыми темпами идет рост продолжительности жизни. Если еще 15 лет назад этот показатель составлял 72 года, то уже сейчас мы достигли планки 80 лет.

Миссия долголетия в том, чтобы жизнь была не только длинной, но еще и качественной, интересной и счастливой. В столице такие подходы интеграционно объединены в проект «Московское долголетие», который сегодня уже стал фактически общественным движением и неотъемлемой частью социально-культурного ландшафта города.

При запуске проекта в 2018 году перед нами стояла задача изменить образ жизни москвичей. Старшее поколение имеет профицит времени, которое можно инвестировать с пользой для себя. Поэтому, чтобы не стать заложниками стереотипов, люди старшего поколения начали вовлекаться в те активности и мероприятия, которые им предложил город. Причем изменить паттерн поведения и породить спрос на активную жизнь помогло продуманное и правильно сформулированное предложение от «Московского долголетия» — широкая линейка активностей и мероприятий.

— Долголетие — это генетика или образ жизни?

— Ученые доказали, что генетика только на 20–30% влияет на долголетие. Остальные 70–80% — это образ жизни. Он включает много компонентов: что мы едим, соблюдаем ли баланс белков, жиров и углеводов, занимаемся ли регулярно спортом. Одним из немногих доказанных учеными факторов, влияющих на долголетие, является грамотное пищевое поведение и соблюдение баланса потребляемых и затрачиваемых калорий. И конечно, очень важно сохранять ментальное здоровье.

Потому что если медицина уже нашла способы продлить работоспособность многих органов, то сохранять когнитивные способности может только сам человек. Очень важно читать новые книги, слушать неоклассическую музыку, ходить в театры и музеи, изучать иностранные языки и в целом нагружать мозг новой и незнакомой информацией.

Забота о ментальном здоровье и соблюдение этих простых правил помогут сохранить субъектность. Потому что важно в любом возрасте быть самостоятельным, нести ответственность за свою жизнь и не становиться объектом гиперопеки.

Еще один ключ к долголетию — в ответственности детей и молодежи за своих родителей, в умении поддерживать, но не ограничивать их свободу. Многие психологи и социологи утверждают, что чрезмерная забота может быть вредной. Нужно не стигматизировать возраст, не делить людей на «стариков» и «молодежь». Культура достоинства и уважения к каждому возрасту — это правило, которое уже исполняется благодаря «Московскому долголетию».

— Как городская среда влияет на долголетие? Есть распространенное мнение, что оставаться здоровым в мегаполисе невозможно.

— Оставаться здоровым — это не только физическое, но и ментальное и общественное благополучие. В большинстве случаев это вопрос твоего выбора. Это разница между тем, что ты хочешь прямо сейчас, и тем, что ты хочешь больше всего. Здоровье требует усилий.

Ученые доказали, что сочетание умственных нагрузок с поддержанием мышечной массы, избегание переедания, акцент на белковую пищу и сокращение потребления быстрых углеводов, общение с новыми людьми, избегание негативных эмоций — все это способствует увеличению продолжительности жизни.

Многие считают, что жизнь за городом — это равно свежий воздух, экологически чистые продукты и много прогулок. Это все, безусловно, влияет на продолжительность жизни, но однозначно можно сказать, что в Москве это все можно найти, причем в шаговой доступности.

Уже почти 15 лет команда мэра преображает городскую инфраструктуру. Мы смогли предложить своим жителям поддерживающую, салютогенную среду, к чему москвичи уже привыкли и считают само собой разумеющимся: парки, спортплощадки, транспорт, пешеходные пространства, качество городских сервисов, эстетика медицинских, социальных и других организаций. Все это не может не влиять на трансформацию образа жизни жителей города в любом возрасте, а значит, и на базовые факторы долголетия.

Гармонично в эту уже готовую среду вошел и проект «Московское долголетие». Мы сотрудничаем с более чем 1,3 тыс. столичных организаций, которые стали нашими партнерами. Это вузы, культурные центры, художественные и фитнес студии, и многие другие организации, а нашими крупнейшими поставщиками являются школы, парки, дома творчества, библиотеки, музеи и театры.

Еще один индикатор успеха — в проект поверил бизнес: сегодня более 40% общего количества поставщиков — коммерческие организации, и эта цифра постоянно растет. В проекте выстроена самая прозрачная финансовая модель возмещения части затрат поставщиков. В московском бюджете заложено необходимое количество средств, сумма по этой статье составляет около 4 млрд. в год.

Более того, мы продолжаем приглашать новых партнеров и открыты к сотрудничеству. А в 2025 году мы упростим взаимодействие с партнерами: все оплаты, отчеты и акты сверки окончательно уйдут в безбумажный электронный вид. Стать поставщиком долголетия — это ещё и развитие бизнеса. Сейчас это более 8 тысяч рабочих мест, значительная часть из которых в негосударственных структурах, что вносит вклад в экономику Москвы. Всего в столице открыто более 130 центров «Московского долголетия» — самая большая в мире сеть досуга, развития, добрососедства для людей старшего возраста.

— В чем уникальность центров «Московского долголетия»?

— Все центры «Московского долголетия» организованы по единому стандарту и представляют собой эстетические пространства, доступные для горожан старшего поколения. Здесь можно присоединиться к одному из 6 тыс. клубов. Также каждый желающий москвич может открыть группу и делиться опытом и знаниями со сверстниками. Еще один формат — прийти в центр, чтобы посидеть в библиотеке, позаниматься в спортивном зале или просто побыть в тишине и отдохнуть от домашних дел или работы. Теннис, бильярд, кулинарная студия, творческие мастерские — это неполный список доступных локаций.

Центры открыты практически во всех районах города, а аналогов такой инфраструктуры нет ни в одном мегаполисе мира. Это московское достижение, которое мы показываем нашим коллегам — руководителям регионов и представителям других стран мира. Этим проектом мы не просто гордимся, но и делаем на него большую ставку. Потому что главный принцип в центрах «Московского долголетия» — самоорганизация и сохранение субъектности.

Кроме того, мы постоянно наполняем центры новыми услугами и сервисами. Сотрудники помогают москвичам в оформлении самых востребованных электронных госуслуг — санаторно-курортной путевки, заявок на социальную карту москвича, получение различных справок. Всего более 70 услуг, которые раньше можно было получать только в центрах «Мои документы».

— Как проект «Московское долголетие» влияет на социализацию горожан старшего возраста и взаимоотношения внутри семей?

— Одна из задач «Московского долголетия» заключается в том, чтобы показать, какие в городе уже есть сервисы, доступные для любого человека.

В проекте мы фиксируем еженедельный прирост числа участников. Но в том, чтобы человек пришел в «Московское долголетие», определяющую роль играет семья. Для него прийти в незнакомый коллектив, заняться новым для себя хобби – это важное, но не простое решение. И помочь сделать первый шаг — задача близких, детей, внуков. Нет большей заботы и уважения к своему старшему родственнику, чем помочь ему записаться на ту или иную активность, заняться спортом или начать изучать иностранные языки.

Один из последних социологических опросов показал, что 76% участников отмечают улучшение отношений с родственниками. 53% говорят, что у них появились новые темы для разговоров с детьми. А 49% стали подавать пример здорового образа жизни своим внукам.

— Исходя из опыта участников «Московского долголетия», что вы могли бы посоветовать людям, которые решили начать свой путь к долголетию?

— Самое главное — взять на себя ответственность за свою жизнь и действовать проактивно. Мы вместе с научно-экспертным сообществом говорим, что долголетие начинается сейчас, беречь себя необходимо смолоду, заботиться о здоровье, проектировать свой образ в будущем — все это позволит более молодым поколениям совсем иначе строить свои жизненные планы.

Если мы говорим о желании жить долго, то наши исследования показывают большую разницу между тем, что следует делать, и реальными действиями человека. Поэтому мы стремимся дать ему мотивацию бережного отношения к себе. На примере участников проекта мы видим, что долголетие — это не случайность, а результат планирования и осознанных шагов. Сегодня 96% участников «Московского долголетия» считают, что проект способствует повышению качества их жизни.

Приходите в «Московское долголетие», а если вы еще не достигли пенсионного возраста, то самое лучшее, что можно сделать для своих родителей, бабушек и дедушек,— это вместе с ними прийти в ближайший центр и записать их в проект.

Интервью взял Константин Анохин