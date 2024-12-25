И.о. председателя госжилстройнадзора Башкирии назначена Александра Авдеева

Исполняющей обязанности председателя госкомитета Башкирии по жилищному и строительному надзору — главного государственного жилищного инспектора республики назначена первый заместитель руководителя Александра Авдеева. Соответствующий приказ подписал глава региона Радий Хабиров.

Как сообщал «Ъ-Уфа», бывший председатель госжилстройнадзора Артур Давлетшин вчера был задержан по обвинению в получении взятки в крупном и особо крупном размерах группой лиц по предварительному сговору (ч. 5 и 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, летом текущего года вместе с начальником отдела госкомитета он получил от представителя компании, строившей оптово-распределительный центр в Благовещенске, взятку в размере 2,5 млн руб. Вчера господин Давлетшин указом Радия Хабирова был уволен с должности.

Идэль Гумеров