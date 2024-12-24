Ростовский миллиардер Кислов передал оставшиеся бизнесы однофамильцу

Предприниматель и бывший долларовый миллиардер Сергей Кислов больше не владеет бизнесами. Как следует из данных сервиса Kartoteka.ru, в декабре бизнесмен передал последние имевшиеся у него активы Василию Кислову. Помимо фамилий у предпринимателей совпадают и отчества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В частности, в собственность Василия Кислова перешли ООО «Братский», ООО «Фиш Ко», «Энзимедика Рус» и «Луч Юг». То же касается холдинга «Донская Гофротара» и «Хлебзавода Юг Руси». Прежде Василий Кислов значился соучредителем некоторых компаний внутри принадлежавшей Сергею группы «Юг Руси». В последний годы Сергей Кислов лишился ростовского ипподрома и основных предприятий агропромышленной группы «Юг Руси».

Сергей Кислов неоднократно входил в список 200 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes. Однако в 2013-2017 годах его состояние заметно оскудело с $1,25 млрд до $650 млн.

Дмитрий Ковалевский