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Коммерсантъ FM
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Минздрав заявил о соответствии препарата «Трилекса» требованиям качества

Лекарственный препарат «Трилекса», используемый для лечения муковисцидоза, соответствует требованиям качества, заявили ТАСС в пресс-службе Минздрава. В ведомстве считают, что качество препарата подтверждается лабораторной экспертизой. Ранее более тысячи пациентов направили обращения в ФАС и Генпрокуратуру, требуя проверить эффективность препарата и законность его регистрации в России.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Трилекса» производится аргентинской Tuteur. Препарат является дженериком «Трикафты», производимой американской компанией Vertex Pharmaceuticals и поставляемой в Россию французской Sanofi. Официально «Трикафта» была зарегистрирована в России 13 июня 2023 года. В том же году на рынок вышел дженерик «Трилекса». После этого ФАС дважды останавливала госзакупки «Трикафты», а общественные организации заявили о нехватке обоих препаратов и сотнях людей, оставшихся без терапии.

В конце ноября около тысячи пациентов направили ФАС коллективное обращение об отказе от приема «Трилексы». Пациенты сомневаются в законности регистрации, эффективности, безопасности и эквивалентности терапевтического эффекта препарата из Аргентины. Аналогичное обращение пациентское сообщество 24 декабря направило в Генпрокуратуру и в адрес уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, писал РБК.

«В процессе экспертизы оценивались качество, эффективность и безопасность лекарственного препарата»,— говорится в сообщении ведомства. В нем отмечается, что результаты двух исследований препарата в Аргентине подтвердили биоэквивалентность набора компонентов «Трилексы» набору компонентов «Трикафты».

О споре вокруг «Трилексы» — в материале «Ъ» «Муковисцидоз не выходит на торги».

Полина Мотызлевская

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