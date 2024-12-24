Декан журфака УрФУ получил грант на создание роликов на замену Голливуда

Декан факультета журналистики Уральского федерального университета (УрФУ) Иван Некрасов получил президентский грант на 999 тыс. руб. на создание «Фабрики сказок». Как указано на сайте Президентского фонда культурных инициатив, господин Некрасов получил грант как индивидуальный предприниматель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Некрасов

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Иван Некрасов

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Проект направлен на создание новых тем и образов в российской культуре, поддерживающих традиционные духовно-нравственные ценности РФ»,– говорится в обосновании проекта. Его целью является создание 130 видеороликов в «ВКонтакте», на RuTube и на телеканале ОТВ детьми 8-12 лет для семейного просмотра. Ожидается, что общее количество просмотров составит 1,3 млн.

«Россия взяла курс на культурное импортозамещение и теперь находится в дефиците сюжетов и смыслов. Страна отказывается от контента Голливуда, на освободившийся рынок, должны прийти российские сюжеты, наполненные российскими ценностями»,– говорится в описании проекта. Отмечается, что нового детского контента, основанного на российских 17 духовно-нравственных ценностях мало. И ответ на этот новый вызов – проект, «Фабрика сказок». «Он разработан на “Мастерской новых медиа” (АНО “Россия – страна возможностей”) под кураторством гендиректора Президентского фонда культурных инициатив Романа Карманова. Проект “Фабрика сказок” дает возможность самим детям создавать новую детскую литературу учит их творчеству и интернет-технологиям творчества»,–также указано на сайте.

Реализовать проект должны до 15 января 2026 года. Общая сумма на реализацию проекта составит 2,4 млн руб., 1,4 млн руб. будет привлечено за счет софинансирования.

Напомним, Иван Некрасов с 2022 года возглавляет департамент «факультет журналистики» УрФУ. До этого он работал главным редактором информационного агентства Ura.ru