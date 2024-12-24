Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Обвинение запросило 6,5 года колонии заочно для иноагента Татьяны Лазаревой

Прокурор запросил шесть с половиной лет колонии заочно для телеведущей Татьяны Лазаревой (признана в РФ иностранным агентом и внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по делу о пропаганде терроризма. Дело в отношении нее рассматривает Западный окружной военный суд.

Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом)

Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Прошу признать подсудимую Лазареву Татьяну Юрьевну (признана иноагентом.— "Ъ") виновной и назначить ей наказание в виде 6 лет и 6 месяцев колонии заочно»,— сказал прокурор на слушании (цитата по ТАСС).

Основанием для возбуждения дела об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) стали высказывания телеведущей. В интервью в августе 2023 года она заявила о допустимости ударов украинскими БПЛА по России.

Татьяна Лазарева (признана иноагентом) уехала в Испанию после начала российской военной операции на Украине. В июне 2022 года ее внесли в реестр иноагентов. В мае текущего года МВД объявило телеведущую в розыск, в июле суд заочно ее арестовал.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...