Обвинение запросило 6,5 года колонии заочно для иноагента Татьяны Лазаревой

Прокурор запросил шесть с половиной лет колонии заочно для телеведущей Татьяны Лазаревой (признана в РФ иностранным агентом и внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по делу о пропаганде терроризма. Дело в отношении нее рассматривает Западный окружной военный суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Прошу признать подсудимую Лазареву Татьяну Юрьевну (признана иноагентом.— "Ъ") виновной и назначить ей наказание в виде 6 лет и 6 месяцев колонии заочно»,— сказал прокурор на слушании (цитата по ТАСС).

Основанием для возбуждения дела об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) стали высказывания телеведущей. В интервью в августе 2023 года она заявила о допустимости ударов украинскими БПЛА по России.

Татьяна Лазарева (признана иноагентом) уехала в Испанию после начала российской военной операции на Украине. В июне 2022 года ее внесли в реестр иноагентов. В мае текущего года МВД объявило телеведущую в розыск, в июле суд заочно ее арестовал.