Собственники потерпевших крушение танкеров обязались провести утилизацию судов

Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов сообщил, что собственник танкера «Волгонефть-239» возьмет на себя ответственность по подъему судна со дна и его утилизации. Такую информацию господин Козлов получил от Минтранса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Южная транспортная прокуратура Фото: Южная транспортная прокуратура

По словам министра, собственник судна также предложил механизм скачивания оставшегося в танкере топлива. «От второго собственника завтра ожидаем письменное подтверждение, что работа будет организована. Задача — сделать так, чтобы достать мазут, не нарушая экосистемы моря»,— сказал Александр Козлов на заседании оперативного штаба по ликвидации ЧС в Краснодарском крае.

19 декабря портал Portnews со ссылкой на документы администраций морских портов Азовского и Черного морей писал, что собственникам танкеров предъявлено требование обеспечить удаление затонувшего имущества в течение шести месяцев. Из базы данных по морской отрасли Korabel.ru следует, что собственником танкера «Волгонефть-212» является ООО «Кама Шиппинг», танкера «Волгонефть-239» — ЗАО «ВолгаТрансНефть».

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут, потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. Один моряк погиб, капитанам судов предъявлено обвинение по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности при эксплуатации морского транспорта). Крушение танкеров привело к загрязнению воды и береговой линии нефтепродуктами. Спасатели и волонтеры Анапы, Темрюкского района, Крыма уже больше недели ведут круглосуточные работы по очистке пляжа и спасению водоплавающих птиц и китообразных.

Подробнее — в репортаже корреспондента «Ъ» «В Черном море, в черной пене».

Полина Мотызлевская