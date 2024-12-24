За помехи движению машин скорой помощи предложили ввести уголовное наказание

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил на имя генпрокурора Игоря Краснова просьбу рассмотреть возможность ввести уголовную ответственность за умышленное создание препятствий на пути следования автомобилей скорой помощи. Депутат предложил ввести ответственность за блокирование въездов в больницы и медучреждения.

В обращении, которое есть в распоряжении «РИА Новости», господин Чернышов указал на необходимость уточнить существующий в законодательстве состав преступления по ст. 124.1 Уголовного кодекса РФ и дополнить ее ответственностью за действия, связанные с помехами движению машин скорой помощи. По мнению парламентария, действующие штрафы и механизм лишение водительских прав в этих случаях не всегда неэффективны.

Борис Чернышов отметил, что за последние годы по названной статье только в единичных случаях возбуждались уголовные дела, связанные с инцидентами со «скорой».

«Уточнение состава преступления по статье 124.1 УК РФ поможет улучшить правоприменительную практику и даст четкий сигнал обществу о недопустимости таких действий»,— заключил господин Чернышов.

Подробнее о том, как власти наводят порядок на дорогах,— в материале «Ъ» «Аварийность вызвали на бой».