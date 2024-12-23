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Коммерсантъ FM
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В России отзывают 55,7 тысяч автомобилей Skoda и Volkswagen

Российская автомобильная группа AGR (ООО АГР), являющаяся официальным представителем Skoda и Volkswagen в стране, отзывает 31 741 автомобиль Skoda Rapid и 23 943 Volkswagen Polo 2014–2023 годов выпуска. Отозванные машины могут накапливать электростатический заряд на поверхности топливных магистралей, что может привести к разрушению материала топливопровода, сообщил Росстандарт.

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Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

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Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

Отмечается, что накопление заряда возможно при длительной работе автомобилей в режиме холостого хода и в условиях температуры ниже -35°C. На всех отозванных машинах установят кабель заземления топливного фильтра. Росстандарт добавил, что работы займут около получаса и будут бесплатны для автовладельцев.

Представительство АГР проинформирует водителей, чьи автомобили подпадают под отзыв. Также владельцы могут самостоятельно узнать, отзывается ли их машина, на сайте Росстандарта или сервиса Auto.ru, проверив VIN-код в реестре.

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