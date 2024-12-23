Мэр Среднеуральска опроверг данные о планах выписать себе премию в 1 млн рублей

Глава Среднеуральска (Свердловская область) Алексей Стасенок опроверг информацию о планах выписать себе премию в 1 млн руб. В разговоре с «Ъ-Урал» господин Стасенок отметил, что инициатива исходила от депутатов городской думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Депутаты учли все, что было сделано нашей командой за неполные два года, и рассматривался вариант поощрения главы, это решение может принять только дума. Внимание всех привлекла цифра в 1 млн руб., но депутаты могли вообще ее не принять, или уменьшить до 1-10 тыс. руб.»,— сказал он.

Господин Стасенок подчеркнул, что вопрос о премии не выносился на рассмотрение депутатов думы. «Когда пошли фейки, на следующий день ко мне подходили депутаты нашей думы и сказали: Алексей Викторович, мы за вас, мы считаем, что вы положительно работаете. Подавляющее большинство депутатов просто поддержало мои начинания, я выразил благодарность, но сказал "нет", этот вопрос рассматриваться не будет»,— пояснил мэр.

Алексей Стасенок отметил, что председатель думы Среднеуральска Вениамин Бикташев совместно с представителем счетной палаты города обратились к вице-мэру Марине Кузьминой с просьбой подготовить ходатайство о премировании. Господин Стасенок добавил, что в тот день участвовал в Совете глав, который проводил губернатор Евгений Куйвашев.

«Убедили, что ей надо написать это ходатайство, и, условно, на следующий день они вытащили это все, что мы сами на себя его составили. Действия Вениамина Бикташева — это попытка отвлечь внимание общественности от реальных дел и проблем, которые у господина Бикташева впереди, они его ждут. Материалы, по моей информации, уже переданы в СК на возбуждение дела», — сказал он.

В разговоре с «Сигнал Урал» Вениамин Бикташев рассказал, что Алексею Стасенку планировалось выделить премию в 1 млн руб. за счет экономии, образовавшейся по строке расселения аварийных домов. «Назначение премии из средств, сэкономленных на расселении, являлось бы нецелевым расходованием средств. Я консультировался с прокуратурой, надзорное ведомство придерживается аналогичной позиции»,— сказал председатель.

Василий Алексеев