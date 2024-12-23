Юрлицо встало особняком

Верховный суд РФ (ВС) не разрешил привлечь к солидарной ответственности владельца компании по иску ее контрагента. Адвокат, заключивший договор с организацией об оказании юруслуг, требовал взыскать недополученную им оплату не только с организации-заказчика, но и с ее единственного акционера. Нижестоящие суды удовлетворили иск, ВС отменил эти решения, подчеркнув, что российское законодательство не предусматривает оснований для привлечения бенефициара компании по ее обязательствам кроме исключительных случаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

ВС рассмотрел вопрос о том, может ли владелец бизнеса лично отвечать по обязательствам своей компании перед ее контрагентами. В январе 2016 года кипрская «Бетафин Лтд» наняла адвоката Олега Левинсона для оказания юруслуг и подписала с ним договор. В частности, господин Левинсон обязался представить интересы компании в ФССП, чтобы та получила присужденные ей денежные средства от должника. Предполагалось, что приставы сначала зачислят денежные средства на счет адвоката, который вычтет из этой суммы свой гонорар в 5,75% от полученной суммы, а остаток перечислит на счет «Бетафин». Но ситуация сложилась иначе.

Должник перевел деньги компании в обход приставов, после чего «Бетафин» не стала платить господину Левинсону, а в октябре 2022 года в одностороннем порядке отказалась от исполнения договора. Адвокат через суд потребовал взыскать 100 млн руб. гонорара, а также €130 тыс. упущенной выгоды — вознаграждение, которое он мог получить при продолжении разбирательств в арбитраже. Причем в качестве соответчика по иску наряду с компанией «Бетафин» фигурировал и ее непосредственный владелец Сергей Орлов, это представляло главный интерес кейса для практики.

Компанейский заказчик

По мнению Олега Левинсона, в данном случае владелец компании должен отвечать вместе с ней солидарно. Он ссылался на то, что господин Орлов владеет 100% акций «Бетафин», является «непосредственным заказчиком» юруслуг, лично вел переписку с адвокатом и давал ему задания, а также является конечным выгодоприобретателем от взысканных с должника средств. Замоскворецкий райсуд Москвы с такой аргументацией согласился и в мае 2023 года взыскал требуемую сумму. Апелляция и кассация оставили это решение в силе (см. “Ъ” от 23 октября).

По жалобе акционера дело передали в гражданскую коллегию ВС, которая отменила решения нижестоящих инстанций, сделав ряд важных разъяснений для практики. На вопрос о возможности привлечения владельца бизнеса к солидарной ответственности вместе с его компанией ВС ответил отрицательно. Коллегия указала, что именно кипрская компания «выступала заказчиком услуг истца», имея статус взыскателя по исполнительным производствам в службе судебных приставов. В свою очередь, Сергей Орлов «не является участником этого договора» и никаких обязательств на себя не принимал. Между тем солидарная ответственность применяется, когда предусмотрена либо договором, либо законом, но здесь таких обстоятельств не было, подчеркнул ВС.

Несостоятельны и ссылки судов на нормы иностранного законодательства, якобы позволяющие привлечь и бенефициарного владельца, и юрлицо к ответственности, отметила гражданская коллегия. Это, указал ВС, противоречит как нормам российского права, так и условиям договора (соглашение подчинено законодательству РФ). Также коллегия указала, что суды неверно определили начало течения срока исковой давности. Дело направлено на новое рассмотрение в первую инстанцию.

Олег Левинсон отказался комментировать “Ъ” решение ВС. «Суд пришел к однозначным выводам, что солидарная ответственность владельца компании не могла наступить ни в силу закона, ни в силу договора»,— заявил “Ъ” партнер UNIO law firm Максим Саликов, представляющий Сергея Орлова в ВС. Он считает это дело «безусловным прецедентом, поскольку сейчас в судах РФ рассматривается большое количество споров, в которых российские компании пытаются возложить договорное обязательство на иностранных акционеров компаний-контрагентов».

Исключительная вуаль

«ВС придерживается строгого подхода, по которому привлечь к гражданско-правовой ответственности можно лишь то лицо, которое находится в непосредственных правовых отношениях с кредитором»,— делится наблюдениями управляющий партнер адвокатской группы «Ватаманюк & партнеры» Владислав Ватаманюк. «Что касается возложения солидарной ответственности на владельца фирмы по ее обязательствам, наше законодательство такого механизма вне банкротства и привлечения к субсидиарной ответственности не знает»,— отмечает партнер КА «Юков и партнеры» Светлана Тарнопольская. «Попытки взыскать долг напрямую с бенефициара нельзя признать жизнеспособным подходом», если нет поручительства или прямого указания в договоре на солидарную ответственность, добавляет старший юрист практики разрешения споров и банкротства BGP Litigation Игорь Вершинин. Таким образом, нижестоящие суды «грубо нарушили» принцип имущественной обособленности юрлица, подчеркивает партнер юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Антон Помазан.

По словам господина Вершинина, «подачу контрагентом прямого иска к бенефициару можно помыслить», только когда имеются «веские основания для игнорирования самостоятельности юрлица». Речь идет о концепции «снятия корпоративной вуали» — исключении из общего правила о том, что участники компании не отвечают по ее долгам, поясняет Антон Помазан. Экономколлегия ВС в марте 2023 года допускала, что участник отвечает по обязательствам компании, «когда нарушает принцип обособленности имущества юрлица», например, используя активы бизнеса для расчетов со своими личными кредиторами, напоминает Игорь Вершинин. Но в деле «Бетафин» таких обстоятельств установлено не было.

Помимо прочего, по мнению Светланы Тарнопольской, в решении коллегии «содержится четкий сигнал о том, что правом "судебного законотворчества" у нас обладает только ВС, и ВС убедительно попросил нижестоящие суды "законотворчеством" не заниматься и Гражданский кодекс не "переписывать"». В свете такой позиции ВС, считают юристы, шансы взыскать оплату оказанных компании услуг с ее владельца стремятся к нулю.

Анна Занина, Ян Назаренко