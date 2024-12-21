Доставка еды бьет рекорды

Россияне в 2024 году потратили рекордную сумму на заказы еды из ресторанов. По данным исследования РБК, она почти достигла 650 млрд руб. — это на треть больше, чем в 2023-м. Аналитики отмечают, что рестораны и кафе на протяжении всего года повышали цены в меню. В среднем позиции подорожали на 10%. Несмотря на это, количество заказов увеличилось на 19%. Сервисы говорят об росте своих оборотов по итогам года. «Яндекс Еда» и «Деливери» прогнозируют увеличение выручки на 40 % — до 180 млрд руб. Первое место по популярности среди блюд в этом году заняли бургеры: они встречаются каждом третьем заказе. В топ по стране также вошли снеки из картофеля и курицы, салаты, супы, роллы и суши.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Но в итогах года ясно видно, что предпочтения у пользователей из разных городов заметно отличаются, рассказала представитель «Яндекс Еды» Варвара Дружинина: «Самая популярная — американская кухня. Самое популярное блюдо — это бургеры, тут все довольно прозаично и очевидно. В этом году мы захотели посмотреть на так называемые характерные блюда, и для разных городов получились свои особенности. В Санкт-Петербурге в 16 раз чаще заказывают пхали. А Казани в два раза чаще — самсу. В Краснодаре в почти в семь раз — гирос.

Может быть, там это как-то связано с близостью к южным странам. В Самаре, как известно, очень любят пирожки, выпечку, поэтому там пирожки встречаются в полтора раза чаще. Из необычного — например, мы зафиксировали заказ на японскую кухню с чеком больше 250 тыс. руб. Вернуться опять же к характерным блюдам, где-то мы видели какую-то, допустим, географическую закономерность: очевидно, что на Дальнем Востоке чаще заказываютю бао и блюда корейской кухни, а, например, в Новосибирске 25 раз чаще заказывают мак-н-чиз. То есть это может быть какая-то особенность покупательского поведения в этом городе».

В «Додо Пицце» также фиксируют положительную динамику. По итогам 2024 года суммарные заказы на доставку из ресторанов оператора превысят 54 млрд руб. Это на 38% больше, чем в 2023-м. Участники рынка объясняют рост выручки расширением зоны доставки в разные регионы. Есть и другие факторы, говорит старший аналитик Data Insight Ольга Пашкова. При этом, по ее мнению, в 2025 году рост рынка доставки готовой еды может замедлиться: «Онлайн-рынок в целом растет. Заказы еды из ресторанов тут не исключение. При этом заказ еды из магазинов вырос гораздо быстрее — на 40% и по количеству заказов. Люди не перестанут хотеть порадовать себя и своих близких в условиях сжимаемости рынка премиальных услуг. В этих условиях заказ еды из ресторанов становится просто одним из самых простых способов закрытия потребности премиального потребления.

Да, мы знаем про отравления, они оказали негативное влияние и, возможно, снизили темпы роста. Но люди посмотрели на это, стали более внимательно относиться к выбору места заказа, возможно, повысили уровень заведения.

Есть ли какие-то еще другие факторы такие у рынка, которые могут замедлить рост, в том числе и в следующем году? Конечно. Дефицит курьеров, рост себестоимости доставки — все это влияет на размер рынка. И понятно, что чем дороже становится доставка, тем меньше людей, готовых за нее платить. Сами рестораны уже не в силах укладывать стоимость доставки в маржу бизнес-процессов. Однако на самом деле гораздо больше на все это будет влиять уровень покупательной способности».

Сервисы готовой еды прогнозируют снижение покупательской способности в 2025-м. При том, что позиции в меню подорожают на 10-15%. Аналитики компании «Dostaевский» не исключают, что в будущем году им придется больше конкурировать за аудиторию с пекарнями и кафе «у дома».

Компании на рынке готовой еды будут вынуждены искать пути оптимизации затрат. При этом, как рассказали “Ъ FM” в пресс-службе сервиса «Dostaевский», у клиентов уже сформировался запрос на традиционную домашнюю кухню: супы, второе и даже горячие бутерброды.

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Александра Абанькова