В казанском ЖК «Лазурные небеса» потушили пожар после атаки БПЛА

В Казани ликвидировали открытое горение в жилом комплексе «Лазурные небеса» после атаки беспилотника. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на представителя МЧС. На месте продолжается разбор конструкций. Около получаса назад пожар был локализован.

Утром сегодня, 21 декабря, в Казани было сбито и подавлено шесть украинских БПЛА, некоторые из них попали в жилые дома. 37-этажный ЖК «Лазурные небеса» считается самым высоким зданием в городе.

По данным властей, при атаке никто не пострадал. Для эвакуированных жителей открыли пункты временного размещения. Как узнал «Ъ», СКР возбудит дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Подробнее об атаке — в публикации «Ъ» «"Лютое" утро в Казани».