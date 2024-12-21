Удостоверенный миф

В Мюнхене прессе и публике представили «новую» картину великого Джорджоне, обнаруженную в коллекции Старой пинакотеки. К выводу о такой атрибуции двойного портрета, ранее значившегося в каталоге Баварских государственных художественных собраний как произведение неизвестного венецианского художника начала XV века, немецкие ученые пришли в результате крупного междисциплинарного исследовательского проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Anneliese Foldes / Doerner Institut / Bayerische Staatsgemaldesammlungen Фото: Anneliese Foldes / Doerner Institut / Bayerische Staatsgemaldesammlungen

Джорджоне (Джорджо Барбарелли да Кастельфранко, 1477/1478–1510) — художник насколько известный, настолько и загадочный. Он рано умер, до нас дошло всего ничего бесспорных его живописных работ, да и те иногда настолько разнятся в композиции и качестве живописи, что единый образ мастера в истории искусства имеет тенденцию к размытости. Точно известно всегда было (уже при жизни Джорджоне) одно — этот мастер занимал место старшего товарища Тициана и родоначальника той живописной школы, со славой которой Венеция встала рядом с великими достижениями гениев Тосканы, прежде всего Леонардо.

Слов по поводу величия Джорджоне сказано за прошедшие пять веков множество, но всегда вопросом оставалось, на чем, собственно, строится это представление: Джорджоне не подписал ни одного полотна, любая попытка написания каталога его произведений сталкивается с ожесточенными спорами об авторстве почти всех приписываемых ему работ, сюжеты картин чаще всего не очевидны, а описания в источниках сложно сопоставить с имеющимися у нас в наличии холстами. Красиво эту особенность определил Габриэле Д’Аннунцио: «Джорджоне всегда оставался неуловимым и загадочным художником, настолько, что казался "скорее мифом, чем человеком"». И куда менее поэтично выглядит вывод большинства исследователей Джорджоне: по их консолидированному мнению, признать его кисть можно только в пяти (!) картинах. Ну максимум в шести. Остальное — под вопросом, с сомнением, с возможностью, что картину дописал (или вообще написал от начала до конца) Тициан (как в случае со знаменитейшими «Спящей Венерой» и «Сельским концертом»).

При таких вводных данных любое полотно, для которого можно найти доказательства его принадлежности кисти Джорджоне,— не просто праздник, дар небес. Двойной портрет из Баварских собраний всегда был где-то на периферии зрения специалистов по Джорджоне, хотя происхождение у него безупречное. Сомнения в авторстве Джорджоне начались почти всего через век после смерти художника. В наиболее ярких дебатах новейшего времени о Джорджоне этот портрет не упоминался. Хотя соблазн наложить на него свидетельство Вазари, который в 1568 году описывает некоторую картину Джорджоне, был велик: «Во Флоренции, в доме детей Джованни Боргерини находится портрет самого Джованни, исполненный рукой Джорджоне в то время, когда он юношей был в Венеции, и на той же картине изображен его наставник; нигде не увидишь две головы, где мазки лучше передавали бы цвет тела и где бы тени обладали бы столь прекрасным тоном…» В таком случае на мюнхенском портрете могут быть изображены юноша из именитой банкирской семьи Боргерини и его учитель, венецианский эрудит Трифоне Габриэле. Поддерживают эту версию и символические предметы, которые держит в руках учитель астрономии — астролябия и компас.

Междисциплинарный исследовательский проект по изучению коллекции венецианской живописи XV и XVI веков в Старой пинакотеке в Мюнхене задуман как суд последней инстанции: мы можем верить или не верить, но искусствоведческий и, что важнее в этом смысле, глубочайший технологический анализ дарят портрету авторство Джорджоне и дату создания — 1509/10. Настоящим открытием стала визуализация трех последовательно записанных композиций, которые скрыты портретом. При этом совершенно четко просматриваются части ранних композиций, интегрированные художником в более поздние слои, что исключает разное авторство этих четырех композиций, созданных в тесной последовательности.

Но споры вокруг двойного портрета из Мюнхена разгорелись теперь с дикой силой. Принять его за шестую (ну ладно, седьмую) бесспорную вещь Джорджоне трудно. Да и не так уж она и хороша, как хочется, когда мы говорим о великом венецианце. Однако за этим открытием могут последовать и другие переатрибуции: некоторые портреты как бы кисти Джорджоне могут вернуть себе его авторство именно в связи с близостью к стандартам «Портрета Боргерини и Габриэле». Отличная новость для тех, кому это интересно и важно. Будем следить.

Кира Долинина