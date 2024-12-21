Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дни рождения

Сегодня исполнятся 87 лет бывшему председателю Госбанка СССР и Банка России Виктору Геращенко

Виктор Геращенко

Виктор Геращенко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Виктор Геращенко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Его поздравляет финансовый омбудсмен АРБ Павел Медведев:

— Дорогой Виктор Владимирович! Без малого 35 лет назад судьба преподнесла мне чудесный подарок: познакомила меня с Вами. Вряд ли Вы помните нашу первую беседу, когда я получил от Вас ответы на добрую сотню вопросов, и я не забуду ее никогда. Беседа стала фундаментом, на котором до сих пор держится все, что я понимаю или делаю в области финансов, а следовательно, вся моя профессиональная жизнь. Остальным соотечественникам повезло меньше, но и им Вы кое-что объяснили. В 1993 году — как на пепелище расчетов построить денежное обращение, в 1998-м — как пепелища не допустить. Сегодня прекрасный повод вспомнить все доброе, что Вы сделали для всех россиян, везучих и невезучих, и пожелать Вам благополучия.

Завтра исполняется 85 лет почетному президенту НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева, полному кавалеру ордена «За заслуги перед Отечеством», академику РАН Лео Бокерии

Лео Бокерия

Лео Бокерия

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Лео Бокерия

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Его поздравляет секретарь Союза писателей России Святослав Рыбас:

— Дорогой Лео Антонович! Вы помогаете практически всегда, когда к Вам, кардиохирургу с мировым именем, обращаются с просьбами. Только мне «не повезло»: предлагаю Вам написать книгу «Записки кардиохирурга», а Вы улыбаетесь, но не пишете. Просто остаетесь примером огромной ответственности, воли и сострадания к ближнему. Примером стойкости за операционным столом, когда спасение 14-летнего мальчика с очень тяжелым пороком сердца продолжалась настолько долго, что надежд у хирургов не оставалось. Но Вы спокойно сказали коллегам, что будем бороться хоть до следующего утра. Ваш волевой импульс придал всем новые силы, и мальчик был спасен. А студентом Вы уже были первопроходцем, как с операциями в барокамере. Оплатив умельцам гонорар в «валюте» — два литра спирта, стали проводить в «Пироговке» эксперименты на собаках. Впоследствии новую барокамеру сделали в «Бакулевке» спецы уральского ВПК, а счет спасенных жизней пошел на десятки тысяч человек. А какой Вы замечательный глава врачебной династии, как нежно любите маленьких детей! С юбилеем, дорогой друг! Очень Вас люблю и уважаю!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...