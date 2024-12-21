Сегодня исполнятся 87 лет бывшему председателю Госбанка СССР и Банка России Виктору Геращенко

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Виктор Геращенко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Его поздравляет финансовый омбудсмен АРБ Павел Медведев:

— Дорогой Виктор Владимирович! Без малого 35 лет назад судьба преподнесла мне чудесный подарок: познакомила меня с Вами. Вряд ли Вы помните нашу первую беседу, когда я получил от Вас ответы на добрую сотню вопросов, и я не забуду ее никогда. Беседа стала фундаментом, на котором до сих пор держится все, что я понимаю или делаю в области финансов, а следовательно, вся моя профессиональная жизнь. Остальным соотечественникам повезло меньше, но и им Вы кое-что объяснили. В 1993 году — как на пепелище расчетов построить денежное обращение, в 1998-м — как пепелища не допустить. Сегодня прекрасный повод вспомнить все доброе, что Вы сделали для всех россиян, везучих и невезучих, и пожелать Вам благополучия.

Завтра исполняется 85 лет почетному президенту НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева, полному кавалеру ордена «За заслуги перед Отечеством», академику РАН Лео Бокерии

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Лео Бокерия

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Его поздравляет секретарь Союза писателей России Святослав Рыбас:

— Дорогой Лео Антонович! Вы помогаете практически всегда, когда к Вам, кардиохирургу с мировым именем, обращаются с просьбами. Только мне «не повезло»: предлагаю Вам написать книгу «Записки кардиохирурга», а Вы улыбаетесь, но не пишете. Просто остаетесь примером огромной ответственности, воли и сострадания к ближнему. Примером стойкости за операционным столом, когда спасение 14-летнего мальчика с очень тяжелым пороком сердца продолжалась настолько долго, что надежд у хирургов не оставалось. Но Вы спокойно сказали коллегам, что будем бороться хоть до следующего утра. Ваш волевой импульс придал всем новые силы, и мальчик был спасен. А студентом Вы уже были первопроходцем, как с операциями в барокамере. Оплатив умельцам гонорар в «валюте» — два литра спирта, стали проводить в «Пироговке» эксперименты на собаках. Впоследствии новую барокамеру сделали в «Бакулевке» спецы уральского ВПК, а счет спасенных жизней пошел на десятки тысяч человек. А какой Вы замечательный глава врачебной династии, как нежно любите маленьких детей! С юбилеем, дорогой друг! Очень Вас люблю и уважаю!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»