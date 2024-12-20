Детям из приграничья подарили «Щелкунчика»

Акционеры холдинга USM (ХК ЮЭСЭМ) вместо традиционного корпоратива решили подарить детям из Белгородской и Курской областей двухдневную поездку в Москву и билеты на балет «Щелкунчик» в Большом театре. Организацией поездки занималась одна из компаний группы — «Металлоинвест».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Посетители благотворительного вечера в Большом театре Фото: ХК «ЮэСэМ» Фото: ХК «ЮэСэМ» Фото: ХК «ЮэСэМ» Фото: ХК «ЮэСэМ» Фото: ХК «ЮэСэМ» Следующая фотография 1 / 5 Посетители благотворительного вечера в Большом театре Фото: ХК «ЮэСэМ» Фото: ХК «ЮэСэМ» Фото: ХК «ЮэСэМ» Фото: ХК «ЮэСэМ» Фото: ХК «ЮэСэМ»

Более 1 тыс. детей и их родителей доставили в Москву вчера, 19 декабря, двумя поездами, которые специально для этого были забронированы в компании РЖД. «Акционеры холдинга решили поддержать детей и семьи, которые уже три года живут в непростых условиях приграничья»,— рассказал «Ъ» источник в «Металлоинвесте».

В поездке приняли участие дети сотрудников предприятий «Металлоинвеста», работающих в Курской и Белгородской областях, школьники—участники всероссийских образовательных и творческих конкурсов, а также спортивных соревнований. Все расходы по их двухдневному пребыванию в Москве были также полностью профинансированы холдингом.

В день приезда, 19 декабря, предновогодняя столица встала в десятибалльных пробках. Дети явно опаздывали в Большой театр, где давали знаменитого «Щелкунчика». Но организаторы нашли выход: колонну автобусов взялись сопровождать патрульные автомобили московской ГАИ. «Как кортеж президента»,— смеялись по дороге гости.

«Они до последнего не верили, что это все действительно случится, даже когда усаживались в кресла в партере Большого театра»,— рассказала собеседница «Ъ». На следующий день для детей организовали экскурсии на Красную площадь, по Александровскому саду и парку «Зарядье».

Полина Мотызлевская