Молодых рыбинцев осудили за диверсию по заданию Украины

Первый Апелляционный суд общей юрисдикции признал проживающих в Рыбинске 21-летнего Ивана Догонова и 20-летнего Константина Маслова виновными в поджоге релейного шкафа на железной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе ярославского УФСБ.

Как считает следствие, 14 декабря 2023 года жители Рыбинска по заданию украинских спецслужб купили бензин и подожгли релейный шкаф на железнодорожном перегоне в Рыбинском районе. Целью поджога в УФСБ называют остановку железнодорожного движения и нанесение ущерба России. Сам поджог подсудимые засняли на камеру и отправили куратору в Киев. Вознаграждение составило 15 тыс. руб.

18 декабря суд признал обоих виновными по ч.2 ст.281 УК РФ «Диверсия». Им назначено наказание в виде 14 и 12 лет лишения свободы.

Алла Чижова