Песков: ответы на удары вглубь России будут каждый раз

Ответы России на удары вглубь российской территории будут каждый раз, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что о таких ударах предупреждал президент Владимир Путин.

«Хорошо известна позиция России, которая была озвучена президентом Путиным еще летом в Санкт-Петербурге … И вы знаете, такие удары по территории России наносились. И вы знаете, что президент сказал, что каждый раз будет ответ. Вот в русле чего президент говорил об этом. Вы видите, что ответы следуют, как и говорил президент»,— сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла.

Пресс-секретарь напомнил, что во время «Итогов года» Владимир Путин сказал о готовности к дуэли баллистической ракеты «Орешник» и западных систем ПВО. По его словам, слова президента нужно рассматривать в контексте вопроса, на который он отвечал. «Его попросили объяснить возможные уязвимости, поэтому он достаточно детально рассказывал о том, как работает эта ракета и так далее»,— уточнил господин Песков.

Ранее Минобороны России сообщило об атаке по Киеву высокоточным оружием большой дальности. Удары нанесены по пункту управления Службы безопасности Украины и киевскому конструкторскому бюро «Луч», уточнило ведомство. Они стали ответом на удар ВСУ по предприятию «Комбинат "Каменский"» в Ростовской области.