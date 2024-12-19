Ирак вернул в Сирию почти 2 тыс. дезертиров

Власти Ирака передали Дамаску более 1,9 тыс. сирийских военных, которые бежали из страны в конце ноября во время наступления оппозиционных сил. Об этом сообщило Объединенное оперативное командование вооруженных сил Ирака.

По данным иракского военного командования, сегодня утром на пограничном посту Эль-Каим через границу перешли 1905 сирийских офицеров и связанных с ними лиц. Вчера, 18 декабря, в Сирию вернулись еще 36 человек, которые работали на КПП Бу-Кемаль. Все они согласились на возвращение и получили соответствующие документы.

Иракская сторона призвала новые сирийские власти обеспечить безопасность дезертировавших военнослужащих, амнистировать их и дать возможность воссоединиться с семьями. Сегодня газета «Аль-Ватан» сообщила о планах сирийских властей вернуть 2,4 тыс. дезертиров из провинции Дейр-эз-Зор, укрывшихся в Ираке. Переговоры между главными командованиями оппозиционных сил и властями Ирака продолжаются.

Вооруженные оппозиционные группы начали наступление на позиции сирийской армии в конце ноября и 8 декабря вошли в Дамаск. Президент Сирии Башар Асад покинул страну. 10 декабря Мухаммед аль-Башир, ранее возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о назначении его главой переходного правительства, которое будет работать до 1 марта 2025 года.

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