Рынок интеллектуальной собственности сократил темпы снижения

Интенсивность лицензионной деятельности на российском рынке интеллектуальной собственности снижалась в 2023 году — но темпами ниже, чем это было в 2022-м, свидетельствуют данные Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ. За 2023 год Роспатент зарегистрировал 2993 распоряжения исключительным правом на изобретения, полезные модели и промышленные образцы по договорам о предоставлении права использования, а также по договорам об отчуждении права и по прочим подобным документам. Это на 2% ниже показателя за 2022 год, в котором из-за санкций число таких распоряжений к 2021 году упало сразу на 9,1%.

«Очевидно, что рынок (в том числе интеллектуальной собственности) адаптируется к новым условиям. Развивается отечественный бизнес, постепенно растет его заинтересованность в технологическом обновлении производства, появляются новые игроки»,— поясняет директор Центра статистики и мониторинга науки и инноваций ИСИЭЗ Екатерина Стрельцова. Из общего количества 1450 распоряжений пришлись на лицензионные договоры,1068 — на договоры об отчуждении прав на патенты.

Отметим, что число распоряжений по лицензионным договорам уже несколько лет превышает число распоряжений по договорам отчуждения права на патенты. По мнению экспертов ИСИЭЗ, это может говорить как об активном использовании результатов интеллектуальной деятельности в собственном производстве организаций-патентообладателей, так и о распространении практики многократной передачи прав, что ведет к росту использования запатентованных технологий в экономике.

Число регистраций патентов, указанных в договорах, в 2023 году выросло по сравнению с 2022 годом на 6,8%, до 9071. Из них 4328 — это патенты на изобретения, 2828 — на полезные модели и 1915 — на промышленные образцы. В 2022 году этот показатель, наоборот, снижался, на 3,4%. Лидерами по числу распоряжений по патентным договорам в прошлом году были такие сектора как химия и нефтехимия (469), медицина (452), энергетика и электротехника (354), электроника, вычислительная техника и приборостроение (244) — суммарно на них пришлось 50,8% общего числа таких зарегистрированных распоряжений.

Венера Петрова