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Программы для развития благовещенских заводчан признали лучшими программами корпоративного обучения в России

Объединенная металлургическая компания (ОМК) с заводом в Благовещенске получила две награды на Премии за достижения в области обучения и развития человеческого капитала «СМАРТ пирамида – 2024».

Фото: АО «ОМК»

Лучшей программой корпоративного обучения признали программу подготовки кадров для производства. Благодаря этой программе на заводах ОМК, в том числе на благовещенском заводе, готовят будущих начальников цехов из собственных сотрудников предприятий. Программа рассчитана на 18 месяцев и состоит из теории, практических отработок с решением управленческих задач, защиты курсовой работы и стажировки на реальном рабочем месте. Особенность курса в том, что резервисты учатся вместе с действующими руководителями, которые дают им практические задания на основе реальных ситуаций.

«Программа позволяет подготовить резервистов на ключевые для компании позиции начальников цехов так, чтобы при необходимости они максимально быстро включились в работу, без потерь для производства. Как показывает практика, не все сотрудники четко представляют спектр задач руководителя. Практическая ориентированность программы, совместное прохождение обучения с руководителем и решение реальных рабочих задач помогают восполнить это», — рассказывает представитель корпоративного университета ОМК Анна Демидова.

Отметим, что программа была запущена в сентябре 2023 года, и с того момента каждый шестой сотрудник ОМК, прошедший обучение, получил повышение, а 70% кадровых резервистов временно выполняли обязанности руководителя цеха.

Фото: АО «ОМК»

Еще один образовательный продукт ОМК, вошедший в топ-3 Премии — курс онлайн-обучения «Финансовое со-знание», в рамках которого благовещенских сотрудников обучают базовым правилам финансовой грамотности и учат вести домашнюю бухгалтерию. Курс состоит из видеолекций, в которых финансовые эксперты просто и понятно рассказывают, как управлять личными финансами и накопить средства на большие покупки, как снизить задолженности по кредитам и займам, какую государственную поддержку в виде льгот, налоговых вычетов и прочего можно получить для экономии семейного бюджета и как обезопасить себя от мошенников. Слушатели курса также получают памятки по основным темам лекций, рекомендации по дополнительной литературе и возможность пройти проверочный тест после каждой пройденной темы. Доступ к курсу открыт для сотрудников ОМК в любое время и с любых устройств.

«Курс не обязательный, но крайне полезный как сотрудникам, так и их близким. Чтобы замотивировать наших коллег пройти его, после завершения обучения начисляем им виртуальные звезды, которые можно обменять на полезные подарки в корпоративной программе лояльности», — добавила Анна Демидова.

Материал предоставлен АО «ОМК»

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