Ипотечный портфель банка Дом.РФ увеличился в 1,5 раза за год

Ипотечный портфель банка Дом.РФ превысил 630 млрд руб. по состоянию на декабрь 2024 года. Это почти в 1,5 раза больше, чем в декабре 2023-го. В сообщении банка говорится, что жилищные условия улучшили 150 тыс. семей.

В ипотечном портфеле банка 35% занимает «Семейная ипотека», 28% — «Льготная ипотека с господдержкой», 20% — IT-ипотека, 6% — ипотека на вторичном рынке, 5% — рыночная на покупку в новостройках, 2% — «Дальневосточная ипотека». С 2018 года жилищные условия улучшили около 270 тыс. заемщиков. Объем кредитования превысил 1 трлн руб.

Чаще всего ипотеку в банке Дом.РФ оформляют жители Москвы (346 млрд руб.), Санкт-Петербурга (90 млрд руб.), Подмосковья (около 70 млрд руб), Краснодарского края (55 млрд руб.) и Свердловской области (около 40 млрд руб.).

О планах по ужесточению регулирования розничного кредитования — в материале «Ъ» «Рыночную ипотеку поразили в программах».