Рейтинг топ-менеджеров по версии «Ъ-СПб». Отрасли «Телекоммуникации» и «Информационные технологии»

«Ъ-СПб» публикует ежегодный рейтинг самых успешных руководителей в основных сферах экономики Петербурга и Ленобласти. Их имена выбирали коллеги по отрасли и их же конкуренты. Участники опроса определили тройку самых успешных, по их мнению, руководителей своей отрасли.

Лидером в номинации «Телекоммуникации» стал генеральный директор ООО «Обит» Андрей Гук. На второй строчке расположился директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов, третье место разделили — директор филиала МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук и межрегиональный директор Северо-Запада АО «ЭР-Телеком Холдинг» Максим Шевченко.

Победителем номинации «Информационные технологии»* признали генерального директора ГК «КОРУС Консалтинг» Александра Семенова. На втором месте — генеральный директор HR Link Дмитрий Аржевский. Третью строчку занял председатель совета директоров и основатель компании Ascon Александр Голиков.

*В этом году в рейтинг не включен крупный игрок ООО «Рексофт» по причине перерегистрации бизнеса в Москве.

Полный список участников проекта, победителей и призеров по всем отраслям смотрите в приложении «Топ-менеджеры года».