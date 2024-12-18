Птичий грипп не фабричного производства

Птицефабрика «Башкирская» доказала, что не нарушала ветеринарные правила, в чем ее обвинил Россельхознадзор при расследовании вспышки птичьего гриппа. Ведомство, хотя и прекратило административное дело, сохранило в мотивировочной части постановления указание на виновность птицефабрики в неправильном обращении с биоотходами. Это стало поводом для обращения предприятия в суд. Суды исключили из постановления выводы о нарушениях, но целиком отменять его не стали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Птицефабрика доказала, что правильно хранила отходы

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Птицефабрика доказала, что правильно хранила отходы

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд вслед за арбитражным судом Башкирии отказался отменить постановление Россельхознадзора, вынесенное по итогам проверки на птицефабрике «Башкирской», после того как там в августе прошлого года произошла вспышка птичьего гриппа (вице-премьер, глава регионального минсельхоза Ильшат Фазрахманов позже заявлял, что инфекцию, вероятно, занесли перелетные птицы — чайки). Комиссия ведомства выявила нарушения правил хранения отходов производства (ст. 10.8 КоАП РФ), однако привлекать предприятие к административной ответственности не стала из-за истечения сроков. При этом Россельхознадзор включил в мотивировочную часть вынесенного постановления выводы о виновности птицефабрики в нарушении правил обращения с отходами. Предприятие осталось этим недовольно и обратилось в суд с требованием признать документ полностью незаконным.

Как сообщал «Ъ-Уфа», из-за вспышки птичьего гриппа на птицефабрике «Башкирской» в августе 2023 года было уничтожено более 3 млн голов птицы, 18 млн яиц и 70 тонн мяса. Предприятие приостановило работу на полгода. Общую стоимость уничтоженного поголовья, мяса и яиц птицефабрика оценивала в 798 млн руб.

Из материалов дела следует, что внеплановая выездная проверка прошла на птицефабрике с 11 по 24 августа 2023 года. Ведомство составило протокол об административном правонарушении по ст. 10.8 КоАП РФ («нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства»), не обнаружив в корпусах емкости для хранения погибших птиц и разбитых яиц, а в помещениях для хранения биологических отходов — термометров и охладительного оборудования, что, по версии Россельхознадзора, приводило к нарушению температурного режима. Также емкости для хранения биологических отходов размещались только в зоне цеха инкубации и были без запирающих устройств, отметили проверяющие.

Не согласившись с итогами проверки, компания обратилась в суд. Истец предъявил суду видеозаписи, сделанные сотрудниками надзорного ведомства, доказывая, что на предприятии были оборудованы площадки для временного хранения отходов, а металлические контейнеры с крышками и без комплектовались пластиковыми пакетами, что не противоречит ветеринарным правилам.

Суд согласился не со всеми доводами истца, но признал, что Россельхознадзор не доказал нарушение температурного режима хранения отходов до введения карантина.

Арбитражный суд Башкирии согласился, что формулировку о виновности предприятия в нарушении температурного режима необходимо исключить. Однако причин для полной отмены документа суд не нашел, посчитав истечение срока давности достаточным поводом для прекращения административного дела.

Не согласившись с вынесенным решением, истец направил апелляционную жалобу. В ней он указывал на неправильную трактовку судом ветеринарных правил хранения отходов. В жалобе указывалось, что производитель вправе сам определять способы и время хранения, запрещено лишь хранение отходов в одном помещении с продукцией. Также заявитель сообщил о наличии на предприятии не учтенных Россельхознадзором контейнеров и о том, что из-за карантина предприятие заменить наполненные емкости пустыми не могло.

Апелляционная коллегия согласилась с доводами об отсутствии нарушений правил временного хранения биоотходов и приняла во внимание проводимые во время проверки карантинные мероприятия. В то же время истец не убедил суд в необходимости полной отмены решения суда первой инстанции.

АО «Птицефабрика „Башкирская“» намерена обжаловать решение. «Так как суд по большинству доводов согласился с нами, планируем и дальше отстаивать нашу позицию. Следующий шаг — обжалуем решение суда в установленном порядке»,— рассказали там «Ъ-Уфа».

Получить комментарий от регионального управления Россельхознадзора вчера не удалось.

Для птицефабрики было принципиальным добиться полной отмены спорного постановления, несмотря на прекращение дела по нереабилитирующему основанию, так как выявленные проверкой нарушения могут иметь для него негативные последствия — учитываться в будущем как доказательство систематичности нарушений, влиять на деловую репутацию, становиться основанием для внеплановых проверок, полагает судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев. Арбитражный суд Башкирии, по его мнению, правильно указал на необходимость исключить из постановления управления выводы о виновности предприятия.

«Апелляционный суд пошел дальше и фактически признал необоснованным вменение нарушения отдельных пунктов ветеринарных правил, поскольку предприятие правомерно организовало хранение биоотходов на специальных площадках в соответствии с условиями этих правил»,— отметил собеседник «Ъ-Уфа».

Перспективы оспорить решения Александр Терентьев видит ограниченными: «Для успешного обжалования потребовалось бы доказать, что факт отсутствия нарушений должен влечь не просто исключение выводов о них, а полную отмену постановления. Однако такая позиция противоречит сложившейся судебной практике».

Идэль Гумеров