«Единая Россия» предложила ввести классификацию объектов размещения туристов

В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается распространить классификацию на все средства размещения, предоставляющие услуги по проживанию туристов. Инициативу подготовили депутаты от «Единой России», а также несколько сенаторов. Утверждается, что документ направлен на повышение качества предоставляемых услуг, а также на повышение прозрачности в сфере объектов туристской индустрии и создание равных конкурентных условий.

Сейчас регулированию подлежат только гостиничные услуги, оказываемые гостиницами.

Предоставление таких услуг возможно при наличии свидетельства о классификации гостиниц, а присвоением категорий занимаются аккредитованные организации. Однако предоставлением гостиничных услуг занимаются другие типы средств размещения — к примеру, модульные гостиницы и глэмпинги, которые «по факту сегодня остаются вне поля зрения государства», говорится в пояснительной записке.

В рамках проекта закона предлагается создать общий реестр объектов классификации в сфере туристской деятельности и включить в него средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи. Оказывать услуги на объектах туристской деятельности, не включенных в реестр, будет запрещено. Законопроект не коснется средств размещения, используемых для осуществления основной деятельности организаций отдыха и оздоровления детей, централизованных религиозных организаций, деятельности по оказанию услуг в сфере сельского туризма в фермерских хозяйствах. Также документом предлагается создать реестр и для аккредитованных организаций по классификации туристических объектов.

Как выяснил «Ъ FM», российские отельеры не исключают повышения цен с 2025 года. Таким образом они могут компенсировать расходы на туристический налог, который утвердила Госдума. Предполагается, что с 1 января все гостиницы будут перечислять в местные бюджеты 1% стоимости размещения.

Подробности — в материале «Ъ» «Гостевые дома прописываются в реестре».

Лаура Кеффер