Прибыль Т-Банка по РСБУ выросла на 41% за 11 месяцев, Росбанка — на 83%

Чистая прибыль Т-Банка по РСБУ за 11 месяцев составила 58 млрд руб., это на 41% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила компания «Т-Технологии». Прибыль Росбанка, который находится в стадии присоединения к Т-банку в форме филиала, выросла на 83%, до 54 млрд руб.

Совокупный кредитный портфель двух банков к концу ноября снизился на 1,2% по сравнению с октябрем и составил 2,7 трлн руб. «Изменения в структуре объединенного портфеля связаны с интеграцией Т-Банка и Росбанка и перераспределением портфелей кредитов физическим лицам внутри группы»,— говорится в сообщении пресс-службы банка (.pdf). С начала года совокупный портфель увеличился на 8,2%.

Средства клиентов на счетах банков в ноябре выросли на 0,8%, до 2,6 трлн руб. За 11 месяцев рост составил 14%. Средства физлиц в ноябре выросли на 3,5%, до 2,7 трлн руб., юрлиц — на 6,3%, до 0,9 трлн руб. «Т-Технологии» объясняет снижение объема привлеченных средств юрлиц оптимизацией баланса Росбанка и «его меньшей потребностью в ликвидных средствах в связи с перераспределением кредитных портфелей» холдинга.

Об интеграции двух банков — в публикации «Ъ» «Филиализация Росбанка».