FIFA признала Карло Анчелотти лучшим тренером 2024 года

Итальянский тренер испанского «Реала» Карло Анчелотти признан лучшим тренером 2024 года в мужском футболе по версии Международной федерации футбола (FIFA). Он впервые получил награду. В 2022 году господин Анчелотти занял второе место.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Claudia Greco, Reuters Фото: Claudia Greco, Reuters

На награду в 2024 году претендовали также тренер сборной Аргентины Лионель Скалони, тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте, тренер германского «Байера» Хаби Алонсо, тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. Церемония вручения награды прошла в Дохе.

Лучшим тренером в женском футболе признана главный тренер сборной США Эмма Хейз. Лучшим игроком года в 2024-м стал бразильский нападающий «Реала» Винисиус.

Карло Анчелотти 65 лет. Работает главным тренером «Реала» с 2021 года. В сезоне 2023/24 «Реал» стал чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов. Всего на счету господина Анчелотти пять побед в Лиге чемпионов.