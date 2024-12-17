Начался отбор пациентов для испытаний вакцины против рака «Энтеромикс»

Гендиректор НМИЦ радиологии Минздрава Андрей Каприн сообщил о начале отбора кандидатов для участия в первой фазе клинических исследований вакцины против рака «Энтеромикс». Ранее господин Каприн заявлял, что в доклинических исследованиях вакцина показала свою эффективность.

Из сообщения господина Каприна в Telegram-канале следует, что НМИЦ открыл сбор заявок на участие пациентов в прескрининге. По его итогам будут отобраны участники первой фазы клинических исследований вакцины.

Принять участие в исследованиях могут пациенты с подтвержденной солидной опухолью (имеет твердую оболочку и заполнена тканью — самая трудноизлечимая форма онкозаболеваний). К участию будут допущены пациенты в возрасте от 18 до 75 лет, которые ранее уже получали противоопухолевое лечение и исчерпали все доступные методы терапии.

Вакцина «Энтеромикс» разрабатывается НМИЦ совместно с Институтом молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта. Препарат создан с использованием четырех непатогенных вирусов, которые способны уничтожать злокачественные клетки и активировать противоопухолевый иммунитет пациента. Из информации на сайте НМИЦ следует, что доклинические исследования полностью завершены.

Разработка вакцины «Энтеромикс» — одно из двух направлений работы НМИЦ Минздрава по вакцинотерапии. Второе направление — разработка персонализированных мРНК-вакцин, которые создаются на основе генетического анализа опухоли конкретного пациента. Вакцина способна воздействовать на иммунную систему и помогать ей распознавать раковые клетки. Исследования уже прошли все фазы испытаний. По словам Андрея Каприна, с 2025 года планируется применять препарат для лечения пациентов. Создание мРНК-вакцины для каждого пациента будет стоить государству 300 тыс. руб. Для пациентов она будет бесплатной, заявлял господин Каприн.

Полина Мотызлевская