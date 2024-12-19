Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бизнес виртуализируется

Чем привлекательны облака для заказчиков и инвесторов

В 2024 году виртуализация вычислительных мощностей и разработки укрепилась как отраслевой тренд, одновременно заинтересовав и компании, которым требуется оперативное масштабирование и подвижная инфраструктура, и крупных игроков, рассматривающих новые направления для вложений. Как и на многие другие ниши, на развитие облаков влияние оказал искусственный интеллект, став следующим драйвером рынка, который, в свою очередь, по итогам года вырастет до 165,6 млрд руб.

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Рынок облачных технологий на данный момент разделен участниками рынка на IaaS+PaaS (инфраструктура как услуга) и PaaS (платформа как услуга). Совокупный объем этого рынка, по оценкам iKS-Consulting, в 2023 году составил 121,5 млрд руб., показав рост на 34% к предыдущему году, а в 2024 году достигнет отметки в 165,6 млрд руб. При этом на его развитие, по мнению аналитиков, влияет как спрос со стороны частного сектора, так и государственного. Последний, то есть в сегменте B2G, связан с развитием государственных услуг на базе облаков и активным переводом федеральных и региональных органов власти на единую облачную платформу.

Для бизнеса же драйвером роста в 2024 году стали технологии искусственного интеллекта (ИИ), требующие значительных мощностей и скорости работы, считают исследователи. «Прежде всего растет аренда серверов с графическими ускорителями (GPU), которые используются для построения нейросетей и создания моделей генеративного ИИ»,— говорят в iKS-Consulting. При построении таких моделей требуются значительные ресурсы на этапе их обучения. Компании, предоставляющие доступ к виртуальным серверам, уже сейчас оказывают услуги по облачным серверам GPU, предоставляют услуги bare metal, в рамках которых можно арендовать серверы, имеющие в своем составе несколько графических карт для ускорения вычислений и т. д.

Сервисы для обучения моделей ИИ на базе облачных ресурсов становятся и привлекательным активом для инвесторов, рассматривающих развитие технологии в собственных структурах. Так, осенью стало известно, что МТС (МТС Web Services) вложит 1 млрд руб. в развитие облачных технологий в сфере обучения искусственного интеллекта до конца 2025 года. Об этом сообщали в самой компании на Kazan Digital Week. «В основе ИИ-облака будет инфраструктура с графическими ускорителями, которые необходимы для ускорения процессов обучения и работы ИИ».

Железная стойкость

На рынке центров обработки данных (ЦОД) в 2024 году уже можно выделить такой сегмент, как центры обработки больших данных. Если ранее на строительство и масштабирование инфраструктуры влияли планы компании по построению геораспределенных сетей и наращиванию мест хранения данных, то сейчас это потребность в развитии ИИ.

Несмотря на рекордный, по словам самих участников рынка, темп строительства новых ЦОДов, спрос на мощности превышает предложение, а новые объекты могут быть арендованы на 80% еще до ввода в эксплуатацию. Крупные заказчики сейчас рассчитывают заключить долгосрочный договор вплоть до десяти лет, писал “Ъ”. При этом уже сейчас крупные компании, развивающие ИИ, рассматривают строительство собственных ЦОДов не в центральном регионе, а ближе к источникам и генераторам энергии, таким как атомные электростанции и т. д. По итогам 2023 года российский рынок услуг коммерческих ЦОДов увеличился на 28 млрд руб. и 31,6% и достиг объема в 117,3 млрд руб., оценивали в iKS-Consulting.

Спрос расширяется

Как следует из исследования Sk Capital и «Кода безопасности», по спросу на облачные мощности лидирующие позиции сохраняет классический ритейл — счет роста объема обрабатываемых данных клиентов. В числе других отраслей, заинтересованных в облаках, e-commerce. Кроме них, на рост рынка виртуальных мощностей влияет спрос со стороны финансового сектора в целом, самих банков и госорганов. Исследователи рассматривают и IaaS, и PaaS. Однако сейчас, считают в Sk Capital и «Коде безопасности», «на рынке преобладает сегмент IaaS»: в России его доля в 2024 году составляет 82%. Это связано с низкой зрелостью вендоров PaaS, то есть уровень их продуктов ниже, чем у IaaS-решений, считают исследователи.

При этом исследователи выделили как самостоятельный сегмент, на который растет спрос, развитие облачной кибербезопасности. То есть построение систем защиты бизнеса на виртуальных мощностях. Согласно оценке Sk Capital, если в 2023 году объем этого рынка составлял 5 млрд руб., то к 2028 году вырастет до 32 млрд руб. Однако на данный момент этот сегмент занимает примерно 4,5% от российского рынка облаков, или 2% от всего рынка кибербезопасности.

Подводные камни

В широком смысле на спрос в части облачного бизнеса влияет процесс импортозамещения, считают участники рынка. По словам главного инженера IT-проектов инженерной компании «Уралэнерготел» (IT-интегратор) Владимира Маторина, «это влияние многогранное». С одной стороны, объясняет он, компании активно переходят на российские облачные платформы в рамках исполнения регуляторных требований, особенно в сфере критической информационной инфраструктуры, говорит он.

Однако процесс импортозамещения создает трудности, особенно в сегменте передовых технологий, продолжает Владимир Маторин: «Большинство российских серверов не рассчитаны на массовое использование графических процессоров, необходимых для современных задач, таких как обучение и выполнение моделей искусственного интеллекта». Это ограничивает применение российских серверов в инфраструктуре облачных сервисов, ориентированных на ИИ, считает Владимир Маторин: «Другим ключевым фактором, влияющим на рынок, является высокая ключевая ставка ЦБ (21% на 16 декабря). Она делает финансирование новых проектов, модернизацию инфраструктуры и закупку серверного оборудования более затратными». Это замедляет темпы роста облачного рынка, так как провайдерам сложнее инвестировать в масштабирование своих дата-центров, предупреждает эксперт.

Экономические условия действительно оказывают прямое влияние на реализацию проектов в сфере строительства ЦОДов. Как заявляли участники рынка после повышения ключевой ставки в конце октября, растет стоимость оборудования для строительства, что также влияет на решение компаний инвестировать в строительство. По данным iKS-Consulting, долгосрочные инфраструктурные проекты реализуются на кредитные средства, в ЦОДах соотношение собственных инвестиций и заемных варьируется в пределах 20–30% на 70–80% соответственно. Ключевая ставка заметно сказывается на условиях для компаний, кредитующихся для будущего строительства (см. “Ъ” от 29 октября).

Татьяна Исакова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...