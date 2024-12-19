Бизнес виртуализируется

В 2024 году виртуализация вычислительных мощностей и разработки укрепилась как отраслевой тренд, одновременно заинтересовав и компании, которым требуется оперативное масштабирование и подвижная инфраструктура, и крупных игроков, рассматривающих новые направления для вложений. Как и на многие другие ниши, на развитие облаков влияние оказал искусственный интеллект, став следующим драйвером рынка, который, в свою очередь, по итогам года вырастет до 165,6 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Рынок облачных технологий на данный момент разделен участниками рынка на IaaS+PaaS (инфраструктура как услуга) и PaaS (платформа как услуга). Совокупный объем этого рынка, по оценкам iKS-Consulting, в 2023 году составил 121,5 млрд руб., показав рост на 34% к предыдущему году, а в 2024 году достигнет отметки в 165,6 млрд руб. При этом на его развитие, по мнению аналитиков, влияет как спрос со стороны частного сектора, так и государственного. Последний, то есть в сегменте B2G, связан с развитием государственных услуг на базе облаков и активным переводом федеральных и региональных органов власти на единую облачную платформу.

Для бизнеса же драйвером роста в 2024 году стали технологии искусственного интеллекта (ИИ), требующие значительных мощностей и скорости работы, считают исследователи. «Прежде всего растет аренда серверов с графическими ускорителями (GPU), которые используются для построения нейросетей и создания моделей генеративного ИИ»,— говорят в iKS-Consulting. При построении таких моделей требуются значительные ресурсы на этапе их обучения. Компании, предоставляющие доступ к виртуальным серверам, уже сейчас оказывают услуги по облачным серверам GPU, предоставляют услуги bare metal, в рамках которых можно арендовать серверы, имеющие в своем составе несколько графических карт для ускорения вычислений и т. д.

Сервисы для обучения моделей ИИ на базе облачных ресурсов становятся и привлекательным активом для инвесторов, рассматривающих развитие технологии в собственных структурах. Так, осенью стало известно, что МТС (МТС Web Services) вложит 1 млрд руб. в развитие облачных технологий в сфере обучения искусственного интеллекта до конца 2025 года. Об этом сообщали в самой компании на Kazan Digital Week. «В основе ИИ-облака будет инфраструктура с графическими ускорителями, которые необходимы для ускорения процессов обучения и работы ИИ».

Железная стойкость

На рынке центров обработки данных (ЦОД) в 2024 году уже можно выделить такой сегмент, как центры обработки больших данных. Если ранее на строительство и масштабирование инфраструктуры влияли планы компании по построению геораспределенных сетей и наращиванию мест хранения данных, то сейчас это потребность в развитии ИИ.

Несмотря на рекордный, по словам самих участников рынка, темп строительства новых ЦОДов, спрос на мощности превышает предложение, а новые объекты могут быть арендованы на 80% еще до ввода в эксплуатацию. Крупные заказчики сейчас рассчитывают заключить долгосрочный договор вплоть до десяти лет, писал “Ъ”. При этом уже сейчас крупные компании, развивающие ИИ, рассматривают строительство собственных ЦОДов не в центральном регионе, а ближе к источникам и генераторам энергии, таким как атомные электростанции и т. д. По итогам 2023 года российский рынок услуг коммерческих ЦОДов увеличился на 28 млрд руб. и 31,6% и достиг объема в 117,3 млрд руб., оценивали в iKS-Consulting.

Спрос расширяется

Как следует из исследования Sk Capital и «Кода безопасности», по спросу на облачные мощности лидирующие позиции сохраняет классический ритейл — счет роста объема обрабатываемых данных клиентов. В числе других отраслей, заинтересованных в облаках, e-commerce. Кроме них, на рост рынка виртуальных мощностей влияет спрос со стороны финансового сектора в целом, самих банков и госорганов. Исследователи рассматривают и IaaS, и PaaS. Однако сейчас, считают в Sk Capital и «Коде безопасности», «на рынке преобладает сегмент IaaS»: в России его доля в 2024 году составляет 82%. Это связано с низкой зрелостью вендоров PaaS, то есть уровень их продуктов ниже, чем у IaaS-решений, считают исследователи.

При этом исследователи выделили как самостоятельный сегмент, на который растет спрос, развитие облачной кибербезопасности. То есть построение систем защиты бизнеса на виртуальных мощностях. Согласно оценке Sk Capital, если в 2023 году объем этого рынка составлял 5 млрд руб., то к 2028 году вырастет до 32 млрд руб. Однако на данный момент этот сегмент занимает примерно 4,5% от российского рынка облаков, или 2% от всего рынка кибербезопасности.

Подводные камни

В широком смысле на спрос в части облачного бизнеса влияет процесс импортозамещения, считают участники рынка. По словам главного инженера IT-проектов инженерной компании «Уралэнерготел» (IT-интегратор) Владимира Маторина, «это влияние многогранное». С одной стороны, объясняет он, компании активно переходят на российские облачные платформы в рамках исполнения регуляторных требований, особенно в сфере критической информационной инфраструктуры, говорит он.

Однако процесс импортозамещения создает трудности, особенно в сегменте передовых технологий, продолжает Владимир Маторин: «Большинство российских серверов не рассчитаны на массовое использование графических процессоров, необходимых для современных задач, таких как обучение и выполнение моделей искусственного интеллекта». Это ограничивает применение российских серверов в инфраструктуре облачных сервисов, ориентированных на ИИ, считает Владимир Маторин: «Другим ключевым фактором, влияющим на рынок, является высокая ключевая ставка ЦБ (21% на 16 декабря). Она делает финансирование новых проектов, модернизацию инфраструктуры и закупку серверного оборудования более затратными». Это замедляет темпы роста облачного рынка, так как провайдерам сложнее инвестировать в масштабирование своих дата-центров, предупреждает эксперт.

Экономические условия действительно оказывают прямое влияние на реализацию проектов в сфере строительства ЦОДов. Как заявляли участники рынка после повышения ключевой ставки в конце октября, растет стоимость оборудования для строительства, что также влияет на решение компаний инвестировать в строительство. По данным iKS-Consulting, долгосрочные инфраструктурные проекты реализуются на кредитные средства, в ЦОДах соотношение собственных инвестиций и заемных варьируется в пределах 20–30% на 70–80% соответственно. Ключевая ставка заметно сказывается на условиях для компаний, кредитующихся для будущего строительства (см. “Ъ” от 29 октября).

Татьяна Исакова