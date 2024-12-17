С 1 января 2025 года Горьковская железная дорога увеличит частоту движения пригородных поездов из Казани в Арск и Кукмор. Об этом сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поезда из Казани в Арск и Кукмор с 2025 года будут ходить ежедневно

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Поезда из Казани в Арск и Кукмор с 2025 года будут ходить ежедневно

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Поезда №6404 Казань — Арск, №6407 Арск — Казань, №6436 Казань — Кукмор и №6439 Кукмор — Казань начнут курсировать ежедневно.

Кроме того, с 3 января по пятницам, субботам и воскресеньям будут запущены дополнительные рейсы между Казанью и Йошкар-Олой.

В пресс-службе отметили, что за 11 месяцев 2024 года пригородными поездами в Татарстане воспользовались более 6 млн пассажиров, что на 1,6% больше, чем в 2023 году. Самый высокий пассажиропоток был зафиксирован на станции Казань — 1 млн человек, что на 10,8% больше по сравнению с прошлым годом.

Анар Зейналов