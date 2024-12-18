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Коммерсантъ FM
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«Усиленная страховая защита позволяет снижать возможные потери»

Предварительные итоги и перспективы развития агрострахования на опыте крупнейшего игрока рынка

В интервью “Ъ” генеральный директор страховой компании «РСХБ-Страхование» Сергей Простатин рассказал об особенностях, ключевых предварительных итогах работы компании и в целом рынка агрострахования в уходящем году, а также о перспективах развития сельскохозяйственного страхования в 2025 году.

Сергей Простатин, генеральный директор страховой компании «РСХБ-Страхование»

Сергей Простатин, генеральный директор страховой компании «РСХБ-Страхование»

Фото: Предоставлено СК «РСХБ-Страхование»

Сергей Простатин, генеральный директор страховой компании «РСХБ-Страхование»

Фото: Предоставлено СК «РСХБ-Страхование»

— Основные показатели деятельности страховой компании «РСХБ-Страхование» в 2024 году по ключевым направлениям рынка агрострахования?

— По данным Национального союза агростраховщиков (НСА), за десять месяцев 2024 года доля рынка нашей компании по всем направлениям сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой превышает 45%. При этом необходимо отметить, что темпы роста начисленной страховой премии по сельхозстрахованию с господдержкой АО СК «РСХБ-Страхование» выше рыночных более чем в два раза — 21,9% против 8,2%. Объем застрахованных компанией площадей составляет 5,2 млн га при общем объеме застрахованных площадей в 13 млн га.

— Какова доля участия АО СК «РСХБ-Страхование» по направлению страхования от чрезвычайных ситуаций (ЧС)? Особенности реализации этой программы?

— В последнее время мы наблюдаем серьезную погодную турбулентность. Климатические изменения и связанные с ними риски заставляют беспокоиться даже условно благоприятные регионы. Ситуация усугубляется непредсказуемостью этих изменений. Согласно внутренней статистике АО СК «РСХБ-Страхование», за десять месяцев 2024 года по сумме заявленных убытков в топ-5 регионов России по программе ЧС вошли: Волгоградская и Тамбовская области, Приморский край, Белгородская и Ростовская области. По мультирисковой программе — Краснодарский край и Ставропольский край, Ростовская, Саратовская и Волгоградская области. В течение 2024 года режим ЧС регионального характера объявлялся в 32 регионах. В 24 регионах с объявленным ЧС нашей страховой компанией были заключены договоры страхования сельскохозяйственных культур.

По данным НСА, за десять месяцев 2024 года на долю АО СК «РСХБ-Страхование» приходится 37% выплат по программе страхования на случай ЧС природного характера. На конец октября по программе от ЧС застраховано 6 млн га посевных площадей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 67%. Доля данной программы в общей застрахованной площади составляет 46,5%, и в 2025 году тенденция по росту проникновения, скорее всего, сохранится.

Программа агрострахования на случай ЧС природного характера в очередной раз продемонстрировала, что она является эффективным инструментом финансовой защиты бизнеса сельхозтоваропроизводителей. Основными преимуществами данной программы являются ценовая доступность, простота заключения договора и осуществление выплат в максимально короткие сроки в случае наступления страхового случая. Так, например, в результате майских заморозков, атмосферной засухи, а также переувлажнения почвы, которые были зафиксированы в нескольких регионах РФ в этом году, АО СК «РСХБ-Страхование» осуществило выплаты 217 сельскохозяйственным предприятиям.

Главный интерес к программе страхования от ЧС продолжают проявляют малые и средние хозяйства. Если судить по портфелю нашей компании, доля малых и средних форм хозяйствования на протяжении двух последних лет выросла с 20% до 60% только благодаря программе страхования от ЧС.

Крупные агрохолдинги чаще выбирают мультирисковую программу страхования. В зависимости от расположения предприятий и природно-климатических условий региона сельхозтоваропроизводители зачастую выбирают обе программы страхования. В условиях негативных изменений климата, когда урожаю с каждым годом угрожает все больше рисков, такая усиленная страховая защита позволяет снижать возможные потери.

— В чем нынешние особенности рынка агрострахования?

— Рынок агрострахования сейчас находится на этапе сбалансированного развития. Системные и проактивные меры Минсельхоза РФ, НСА и страховых компаний по реализации программ страхования с государственной поддержкой позволили значительно нивелировать негативное влияние заморозков, засухи и других опасных климатических факторов в уходящем году. Мы считаем, что оптимизировать взаимодействие агростраховщиков, сельхозтоваропроизводителей и региональных органов власти АПК при урегулировании убытков по программе страхования на случай ЧС поможет разработка согласованных действий между региональными минсельхозами, НСА и страховыми компаниями, а также создание шаблонов документооборота для более четкого взаимодействия.

Кроме того, на рынке присутствует зрелая конкуренция среди страховых компаний, основные участники которого настроены на долгосрочную и качественную работу со своими клиентами.

— Что изменило применение системы космического мониторинга в агростраховании?

— Наиболее практическое применение программа космического мониторинга нашла в рамках страхования от ЧС. Программа позволяет наблюдать за развитием посевов с помощью спутниковых снимков, что помогает оценить качественные характеристики вегетации на нужных площадках, выявить точки, где уровень вегетации снижен, определить факт и площадь гибели посевов.

По факту предоставления страхователем актов осмотра комиссией ЧС специалисты нашей страховой компании анализируют полученную информацию с помощью космомониторинга. И если нет сомнений в части состояния растений и площади гибели урожая, принимается решение о страховой выплате. Таким образом, существенно упрощен процесс урегулирования убытков, что позволяет в большинстве случаев избежать наземного осмотра и ускорить процесс оформления страховой выплаты. Так, например, средний срок выплаты по программе ЧС в АО СК «РСХБ-Страхование» составляет от одного до восьми рабочих дней с момента предоставления страхователем необходимых для урегулирования документов.

Также космомониторинг позволяет определить сроки и объем проведенных агротехнических приемов, а также отметить и направить на наиболее проблемные сельхозучастки эксперта страховой компании, проведя предварительный анализ состояния посевов.

— Каково значение института независимой экспертизы и его перспективы в агростраховании?

— Природные и техногенные явления приносят существенные убытки сельскому хозяйству. Однако наличие страхового полиса не означает автоматическую выплату при наступлении страхового случая. Для получения страховой выплаты необходимо правильно установить причину наступления страхового случая и правильно определить размер ущерба. Институт независимой экспертизы выступает необходимым инструментом, который позволяет получить ответ о причинах повреждения сельскохозяйственных культур или размере нанесенного ущерба. Задача эксперта не только подтвердить факт наступления страхового случая, но и оценить взаимосвязь между страховым случаем и размером понесенного страхователем ущерба.

Характерный для системы агрострахования общий тренд — максимальное упрощение процесса урегулирования убытков — диктует некоторые изменения в рамках проведения экспертиз. Например, минимизировать количество проведенных экспертиз можно за счет использования самих страховых продуктов, которые позволяют исключить дополнительные действия в виде проведения экспертиз, фиксирования факта наступления страхового случая и определения размера убытка без дополнительных операций. Примером такого эффективного страхового продукта, который уже позволил минимизировать количество проведенных экспертиз, является программа страхования на случай ЧС.

— Ожидается ли внедрение принципиально новых видов агрострахования с господдержкой в ближайшее время?

— Среди перспективных программ с господдержкой хочется выделить возможность запуска программы страхования рисков садоводства. В случае ее включения в систему агрострахования с господдержкой садоводам будет предоставлена защита на случай утраты качества плодов, при этом будут учитываться особенности плодоношения садов интенсивного типа.

Помимо этого, на рассмотрении в Минсельхозе РФ находится разработанный НСА проект программы индексного страхования на условиях господдержки. Введение данной программы страхования существенно упростит процесс урегулирования за счет минимизации пакета документов и отсутствия требований в доказательствах опасного природного явления. Программа учитывает среднюю урожайность сельскохозяйственных культур по региону в сравнении с урожайностью страхователя.

На наш взгляд, внедрение программы индексного страхования на условиях господдержки повысит уровень доверия сельхозтоваропроизводителей к системе агрострахования и окажет положительное влияние на дальнейшее увеличение застрахованных посевных площадей в Российской Федерации.

— Ваши прогнозы: основные драйверы и точки роста агрострахования в 2025 году?

— Мы ожидаем положительные темпы роста рынка агрострахования в 2025 году — на уровне 7–10%. Относительно умеренная динамика рынка обусловлена в целом стабильными ценами на сельскохозяйственные продукты в России, что непосредственно влияет на среднюю стоимость страхового полиса, которая может вырасти незначительно. По нашему мнению, среди основных драйверов рынка агрострахования в наступающем году — совершенствование системы сельхозстрахования, развитие цифровизации страхования с господдержкой, рост популярности страхования среди сельхозтоваропроизводителей, что опять же будет способствовать росту числа страхователей, застрахованных площадей и сельскохозяйственных животных.

Записал Олег Трубецкой

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