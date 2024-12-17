Бывший прокурорский нарешал на условно

К условному лишению свободы Мещанский суд Москвы приговорил бывшего сотрудника Генпрокуратуры Михаила Данилова и директора ООО УК «Сурская Ривьера» Александра Заложникова. Оба были признаны виновными в особо крупном мошенничестве: по версии следствия, фигуранты взяли у известного литовского банкира и бизнесмена, владельца московского бизнес-центра Владимира Романова 13,5 млн руб. и $100 тыс., пообещали за эти деньги с помощью правоохранителей решить его спор с бизнес-партнером, но ничего не сделали. Полученные от потерпевшего деньги суд обязал осужденных вернуть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Как и полагается, председательствующая на процессе судья Ирина Горбулина на итоговом заседании огласила только вводную и резолютивную части приговора. Суд посчитал доказанным, что Александр Заложников и Михаил Данилов виновны в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), и приговорил их соответственно к четырем и четырем с половиной годам лишения свободы. При это судья решила, что изолировать обоих от общества нет необходимости, и постановила считать наказание условным. Также фигуранты оштрафованы на 500 тыс. руб. каждый. Кроме того, председательствующая обязала осужденных возместить по гражданскому иску потерпевшего — владельца расположенного в Просвирином переулке столицы бизнеса-центра Владимира Романова — причиненный тому ущерб в размере 19,48 млн руб.

Судя по реакции господ Заложникова и Данилова, а также пришедших их поддержать родственников, такой исход процесса стал для них большой и приятной неожиданностью. В прениях сторон, отметим, гособвинение просило для них реальные сроки заключения. Поэтому весьма вероятно, что прокуратура судебное решение обжалует в апелляционной инстанции. А вот потерпевшего, не исключено, такой приговор устраивает, поскольку, оставаясь на свободе, осужденные смогут быстрее компенсировать его финансовые потери.

Как уже сообщал “Ъ”, уголовное дело было возбуждено по заявлению уроженца Калининской (ныне Тверской) области, известного литовского бизнесмена Владимира Романова, который в свое время основал первый в Литве коммерческий Ukio bankas (его деятельность была прекращена в 2015 году). После того как Центробанк Литвы отозвал у Ukio лицензию, а против его акционеров начали уголовное преследование, господин Романов перебрался в Москву.

Здесь со временем у него возник конфликт, касающийся права владения бизнес-центром — на него претендовал еще один предприниматель. Не сумев решить проблему путем переговоров, господин Романов надумал обратиться к посредникам. Его свели с Александром Заложниковым, директором ООО УК «Сурская Ривьера» (управление эксплуатацией жилого фонда в Пензе за вознаграждение или на договорной основе), а также учредителем ООО «Фортон Девелопмент» (строительство жилых и нежилых зданий). А тот познакомил бизнесмена с бывшим сотрудником Генпрокуратуры Михаилом Даниловым.

По версии следствия, «войдя предварительно в преступный сговор», фигуранты пообещали Владимиру Романову «выйти на нужных людей в правоохранительных органах», чтобы «силовики не возбуждали против него уголовное дело в рамках конфликта вокруг бизнес-центра». Кроме того, решальщики пообещали, что «по заявлению господина Романова о рейдерском захвате торгового центра площадью 2,5 тыс. кв. м будет возбуждено уголовное дело, а на сам объект недвижимости следствие наложит арест».

На реализацию предложенного плана Александр Заложников и Михаил Данилов получили от господина Романова в 2017 году при встрече в гостиничном комплексе «Измайлово» 10 млн руб. Еще 3,5 млн руб. в феврале 2018 года им передали в подъезде одного из домов на Сретенке, а в мае 2018 года в том же подъезде — еще $100 тыс. Однако ничего из обещанного решальщики не сделали, а со временем к тому же перестали отвечать на телефонные звонки Владимира Романова. В результате последний и обратился с заявлением в ФСБ.

В августе 2021 года господа Заложников и Данилов были задержаны, а ГСУ СКР по Москве предъявило обоим обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Первый отказался признавать вину и давать показания, следствие ходатайствовало о его аресте, и суд его санкционировал. Михаил Данилов, в отличие от подельника, вину признал, ему суд избрал запрет определенных действий. Впрочем, эту же меру пресечения после завершения следственных действий назначили и Александру Заложникову.

Будут ли осужденные обжаловать приговор, остается неясным: и они сами, и их адвокаты покинули суд, отказавшись от каких-либо комментариев.

Алексей Соковнин